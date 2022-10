Kaká reúne esposa e os filhos em aniversário de 2 anos da caçula, Esther: ''Minha vida''

Modelo Carol Dias e Kaká comemoram dois anos da filha, Esther, ao lado dos herdeiros do ex-jogador com Carol Celico

O ex-jogador de futebol Kaká (40) e a esposa, Carol Dias (27) celebraram o aniversário da filha, Esther, com uma linda festa no final de semana!

A pequena completou dois aninhos de vida no sábado, 08, e o ex-atleta reuniu a família na comemoração. Em foto postada por ele nos Stories de seu Instagram, Kaká apareceu ao lado da mulher, da aniversariante, e dos herdeiros Luca (14) e Isabella (11), do relacionamento anterior com Carol Celico.

"Minha vida", se derreteu Kaká ao postar o registro da família. Em seu feed, Carol Dias publicou uma sequência de fotos do look usado por Esther na festa. Nas imagens, a pequena aparece em momentos fofos antes da celebração, com um lindo vestido verde e de lacinhos no cabelo e maria-chiquinha. "Ontem nos preparativos para encontrar com os amiguinhos. Ela estava muito empolgada! #Esther2anos", escreveu Carol ao legendar o post.

Confira os registros do aniversário de 2 anos de Esther:

Carol Dias e Kaká se declaram para Esther

Os papais corujas Carol Dias e Kaká usaram as redes sociais para prestar uma linda homenagem para a filha, Esther. A modelo foi a primeira a parabenizar a herdeira na web com uma sequência de cliques da aniversariante, inclusive um ultrassom e registros de quando ela era bebê, e falou sobre como a menina a "motiva a ser melhor a cada dia". "Esther 08/10/2020 #2anos! Ela é muito além do que sonhei, é muito mais do que mereço, ela é alegria pura… é a expressão do amor de Deus! Ela também é a amiga que mais desejei, a companhia de todas as horas, ela é quem me motiva a ser melhor a cada dia, ela é o meu desafio diário de ser forte, firme e resiliente!", começou Carol no texto. Kaká postou uma foto em que aparece segurando a menina e agradeceu pela vida dela: "08.10.22 2 anos que recebemos esse presente de Deus. Meiga, doce e muito amorosa."

