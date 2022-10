Juliana Paes mostra comemoração intimista no aniversário do marido

Atriz Juliana Paes compartilha registros ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista, em aniversário e taça gigante chama atenção

A atriz Juliana Paes (43) comemorou na noite de quinta-feira, 13, a chegada de mais um ano de vida do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista!

Nos Stories de seu Instagram, a artista compartilhou registros da celebração intimista que contou com a presença de amigos e familiares. Uma das convidadas publicou uma foto da reunião.

A famosa postou vídeos em que aparece se divertindo ao lado do maridão enquanto tomavam uma taça de vinho, mas um detalhe chamou a atenção dos fãs: o tamanho da taça.

"Uma tacinha pra brindar!", brincou ela, que caiu na risada.

Vale destacar que Juliana e Dudu são casados desde 2008 e pais de Pedro, de 11 anos de idade, e de Antônio, de 9. Na web, a atriz fez questão de se declarar ao maridão com uma linda homenagem. "Sempre guardada e protegida pelo seu amor! Feliz aniversário!!!! Feliz de te ver feliz assim… Deus guarde em você essa alegria, essa sensibilidade, a simplicidade que te faz tão grande… te amo", escreveu ela.

Confira a comemoração de aniversário do marido de Juliana Paes:

Juliana Paes impressiona ao mostrar fotos suas criança

Juliana Paes aproveitou o clima de Dia das Crianças nesta quarta-feira, 12, e resgatou alguns cliques encantadores de sua infância. Fantasiada e fazendo poses, a famosa deu um show de charme com as fotos especiais de seus passado. Inclusive, ela chamou a atenção ao mostrar que não mudou quase nada. "A criança que existe em mim, saúda a criança que existe em você! Feliz dia das crianças, com muito amor", disse.

