Joaquim Lopes presta homenagem especial no aniversário de 84 anos da mãe: "Te amo"

Nas redes sociais, Joaquim Lopes postou fotos de sua mãe com as netas, Sophia e Pietra, e prestou uma homenagem de aniversário

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 21h05

Joaquim Lopes (41) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 30, dona Laura Helena, sua mãe, completou 84 anos de vida, e ele fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil no Instagram, o ator e apresentador compartilhou duas fotos em que sua mãe aparece sorridente com as netas no colo, Sophia e Pietra (1ano). As gêmeas são fruto do relacionamento do artista com a cantora Marcella Fogaça.

Na legenda da publicação, Joaquim celebrou o aniversário da mãe e também se declarou. "Aniversário da dona Laura. 84 anos do jeito que ela gosta. Te amo mama!", escreveu ele.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações para dona Laura. "Parabéns, felicidades, saúde, paz e tudo de bom", disse uma seguidora. "Parabéns para ela!!!! O melhor presente ter essas duas netas lindas no colo", comentou outra. "Parabéns, dona Laura, que Deus continue abençoando sua vida hoje e sempre. Felicidades!!!", desejou uma fã.

Confira a homenagem de Joaquim Lopes para a mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joaquim Lopes (@joaquimlopesoficial)

Homenagem ao pai falecido

No dia 2 de agosto, o pai de Joaquim Lopes, Antonio Lopes, faria 89 anos se estivesse vivo. No Instagram, o ator emocionou ao fazer uma linda declaração para o pai, ressaltando os valores que foram passados por ele.

"Seriam 89 anos hoje. A gente ia tá junto tentando resolver onde seria o almoço. Sua resposta seria: "Onde a sua mãe quiser!" Eu sinto sua falta todo dia… A paternidade é a coisa mais linda e mais solitária que existe. No sentido de que todo pai, quando o nasce o primeiro filho, é único nessa função, e você esperou eu virar pai pra ir embora, para que eu assumisse esse lugar totalmente", disse ele em um trecho da publicação.

