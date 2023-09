Jade Picon celebra aniversário de 22 anos em jantar na Itália: "Feliz"

Em viagem à Itália, Jade Picon celebra seu aniversário de 22 anos com jantar especial; confira fotos!

Neste domingo, 24, a influenciadora digital Jade Picon está completando 22 anos. Viajando por Milão, na Itália, a ex-BBB está curtindo um evento de moda e aproveitou para celebrar sua nova fase com os amigos na Europa.

Na madrugada, a musa surgiu em seu Instagram para mostrar as comemorações no país. Ela passou a noite com seus amigos em um restaurante local, onde ela contou com um delicioso jantar ao lado dos amados. Mais tarde, eles curtiram uma festinha juntos para celebrar ainda mais a data.

Para registrar a noite especial, Jade compartilhou fotos encantadoras da festa. De conjunto de alfaiataria preto, a famosa surgiu com uma rosa na mão, taça de vinho e um sorrisão no rosto. "22. Feliz feliz feliz :) obrigada pelas mensagens e carinho!", escreveu ela na legenda da publicação em seu Instagram.

Nos comentários, vários famosos não deixaram de lhe desejar coisas boas. "Parabéns, amada!", escreveu Alessandra Negrini."Parabéns, amada!", disparou Giovana Lancellotti."Felicidadeeeees sua linda!!! Novo ciclo repleto de realizações", desejou Pathy de Jesus.

Confira a publicação:

Jade Picon conta perrengue nos bastidores de ensaio fotográfico

Após o fim da novela Travessia, da TV Globo, Jade Picon está focada em outra empreitada em sua vida profissional. No último dia 13, a influenciadora digital contou que os bastidores de sua carreira como modelo não são tão glamourosos. Nas redes sociais, ela revelou que teve que enfrentar um perrengue durante uma sessão de fotos para sua grife de roupas.

Através dos stories do Instagram, Jade disse que idealizou a nova campanha para sua marca com um ensaio fotográfico pra lá de ambicioso. “Separei a coleção em diferentes moods (humores) e para cada um escolhi um cenário diferente e um direcionamento de conteúdo e adivinha? Tudo saiu do papel!”, a empresária vibrou com a conquista.

Jade ousou e apostou em uma piscina artificial entre os cenários dos cliques. No entanto, a musa acabou passando um perrengue ao fotografar com as peças de banho: “Eu estava morrendo de frio e não podia nem reclamar porque a ideia foi minha”, disse a morena, que ganhou notoriedade no reality show da Globo, o Big Brother Brasil.