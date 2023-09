Jade Picon passa perrengue nos bastidores de ensaio fotográfico: 'Não podia reclamar'

Atriz e influenciadora Jade Picon divide intimidade por trás das câmeras e narra perrengue nos bastidores de sessão de fotos ousadas

Depois de finalizar a novela da Globo ‘Travessia’, Jade Picon está focada em uma nova empreitada em sua vida profissional. Na última noite da última quarta-feira, 13, a atriz e influenciadora revelou uma faceta menos glamorosa de sua carreira ao enfrentar um perrengue durante uma sessão de fotos para sua grife de roupas.

Através dos stories do Instagram, Jade contou que idealizou a nova campanha para sua marca com um ensaio fotográfico pra lá de ambicioso: “Separei a coleção em diferentes moods (humores) e para cada um escolhi um cenário diferente e um direcionamento de conteúdo e adivinha? Tudo saiu do papel!”, a empresária vibrou com a conquista.

Ousada, Jade colocou uma piscina artificial entre os cenários dos cliques, mas a musa acabou passando um perrengue ao fotografar com as peças de banho: “Eu estava morrendo de frio e não podia nem reclamar porque a ideia foi minha”, disse a morena, que ganhou notoriedade no reality show da Globo, o Big Brother Brasil.

Jade Picon narra perrengue em ensaio de fotos - Reprodução/Instagram

Apesar do perrengue, Jade deu alguns spoilers do resultado do ensaio em seu feed do Instagram e ganhou muitos elogios de seus seguidores: “Que linda, parabéns, Jade. Admiro muito você, sua força, segurança, foco e determinação”, exaltou uma admiradora.”A cada spoiler fico mais apaixonada”, disparou outro fã.

Vale lembrar que além de brilhar nas telinhas como protagonista da novela das sete na Globo e ter participado do reality show da emissora, Jade já fazia sucesso nas redes sociais desde sua infância. A musa ficou conhecida por compartilhar cliques exibindo sua beleza e detalhes de sua rotina.

Jade Picon aposta em look jeans decotado:

No início da semana, Jade Picon deu o que falar nas redes sociais. A influenciadora encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais, desta vez usando um look que foi muito elogiado. A musa posou com um colete jeans, que evidenciou o resultado de sua cirurgia de implante de silicone.

Inclusive, Jade falou sobre a decisão de não detalhar o procedimento estético: “[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês”, ela declarou.