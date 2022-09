Gretchen celebra aniversário do filho, Thammy Miranda: ''Obrigada por esse presentinho''

Cantora Gretchen faz bela declaração para o filho, Thammy Miranda, que está completando 40 anos de idade

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 17h39

A cantora Gretchen (63) usou as redes sociais neste sábado, 03, para parabenizar o filho, Thammy Miranda, que está completando 40 anos!

A eterna rainha do rebolado compartilhou um clique fofíssimo em que aparece ao lado do herdeiro e do netinho, Bento (2), fruto do casamento do vereador de São Paulo com a influenciadora Andressa Ferreira.

Na legenda, a artista fez uma linda declaração ao comemorar o aniversário de Thammy e aproveitou para agradecer pelo neto. "Hoje você começa a fase dos ‘’ENTA’’. A melhor fase das nossas vidas. Agora não tem volta. Mas você vai amar. Até porque você sempre soube viver cada momento da sua vida intensamente".

"Parabéns meu filho. Que Deus sempre entregue pra você toda essa bondade que você tem em realizações. Felicidade e muita saúde. Que é isso que precisamos ter. Amo você. Obrigada por esse presentinho loiro que você me deu", declarou a mãe e vovó coruja.

Ao finalizar o texto, Gretchen avisou que desativaria os comentários do post por conta dos ataques. "VOU TIRAR OS COMENTÁRIOS PORQUE IGNORÂNCIA TEM EM TODO LUGAR E NÓS DESPREZAMOS ISSO", disparou a famosa, que recentemente deu detalhes sobre rejuvenescimento na parte íntima.

Gretchen e o marido dublam Maria Bruaca e Alcides, de 'Pantanal'

Gretchen e o marido começaram a sexta-feira, 02, animados e divertiram os seguidores com um vídeo em que surgiram dublando áudio dos personagens Maria Bruaca e Alcides, do remake de Pantanal, interpretados, respectivamente, por Isabel Teixeira (48) e Juliano Cazarré (41).

"Nossa, Alcides, não sabia que você andava armado...", dublou a rainha do rebolado. "Não to armado nada, é a fivela do cinto somente", disse Esdras, imitando o peão da novela das nove. "Fivela de respeito, né, Alcides?", entoou Gretchen. "@cazarre @isabelteixeira FIVELA DE RESPEITO NÉ MO??! Sextouuu!!!", escreveu ela na legenda.

