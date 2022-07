Gil do Vigor celebra chegada de mais um ano de vida: ''Extremamente grato por tudo''

Ex-BBB e economista Gil do Vigor comemora aniversário de 31 anos nesta quinta-feira, 14, com linda declaração na web

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 11h11

Dia de festa para Gil do Vigor nesta quinta-feira, 14! Isso porque o ex-BBB está completando mais um ano de vida!

O economista, que participou do Big Brother Brasil 21, usou as redes sociais para celebrar a chegada dos 31 anos de idade. Com uma linda reflexão sobre as mudanças em sua vida nos últimos anos, ele revelou que realizou mais um sonho: conhecer o cruzeiro da Disney.

Em seu perfil no Instagram, o pernambucano publicou fotos em que aparece ao lado dos personagens de desenho animado, Mickey, Minnie, Pateta e Pato Donald.

"Happy Birthday! Mais um ciclo se completando! Olhando pra trás, eu vejo sonhos realizados, amizades belíssimas construídas, momentos inesquecíveis e muitas, muitas conquistas!! Sou extremamente grato por tudo, bom ou ruim, pois sei que as experiências nos torna quem somos!", começou escrevendo.

Na sequência, o pernambucano falou sobre o passeio. "E pra oficializar esse momento por que não realizando mais um sonho? Conhecer o cruzeiro da Disney foi uma experiência muito incrível que vou levar pra sempre no me coração! Obrigado primeiramente a Deus, a minha família e amigos e aos meus Vigorosos e Vigorentos que eu carrego comigo pra onde quer que eu vá!", contou ainda.

"Parabéns Gil! Tudo de bom hoje e sempre seu maravilhosoooo", disse a ex-BBB Jessilane nos comentários. "Felicidades, manda um beijo pro pato DONALD, amo ele", brincou David Brazil. "Você merece o mundo, Gilzinho", "Que Deus cubra de bênçãos sua vida", "Lindo! Parabéns meu amor! Tudo de melhor na sua vida! Você é luzzzzzz", desejaram os internautas.

Gil do Vigor diverte ao ensinar bordão para atores de 'Stranger Things'

Recentemente, Gil do Vigor arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um vídeo divertido durante seu encontro com atores de Stranger Things! O ex-BBB se encontrou com Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower, que interpretam Eddie e Vecna, da quarta temporada da série, e ensinou o famoso bordão para o protagonista da trama. No registro, ele comentou sobre ter visto um deles na Califórnia, e Quinn soltou um "Ai, Brasil!". O pernambucano, então, ensinou o famoso bordão para Joseph.

Confira a declaração de Gil do Vigor no dia de seu aniversário: