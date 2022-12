Filho de Thaila Ayala e Renato Góes encanta com look de Natal: ''Explosão de fofura''

Grávida à espera de uma menininha, atriz Thaila Ayala posta fotos do Natal ao lado do marido, Renato Góes, e do filho, Francisco, de um ano

A atriz Thaila Ayala (36) encheu seu feed de amor na véspera do Natal, na noite de sábado, 24, ao publicar fotos do natal com a família!

Em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja, que está à espera do segundo bebê com Renato Góes (36), desta vez, uma menininha, que vai se chamar Tereza, deixou os seguidores babando com o look do primogênito, Francisco, de um aninho.

Nos cliques, o pequeno esbanjou fofura ao surgir de calça escura, camisa branca, no colo da artista e do intérprete de Tertulinho na novela das seis Mar do Sertão.

"Abençoados sejam! Feliz Natal!", escreveu Thaila Ayala na legenda da publicação.

"Não aguento! Fofura!", disse Sophie Charlotte. "Ohhh modeuzoooo! Não dá, explosão de fofura", se derreteu uma fã. "Peaky Blinders de Natal", brincou outra, se referindo aos looks usados pelos personagens da série Peaky Blinders. "A cara da mamãe", comparou uma terceira. "Que roupa mais fofa é essa? Ficou um príncipe!", destacou mais uma.

Confira as fotos do Natal de Thaila Ayala e Renato Góes:

