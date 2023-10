Fabiana Justus reúne a família para comemorar aniversário do marido: "Te amamos demais"

A influenciadora digital Fabiana Justus mostrou a festa intimista que preparou para comemorar o aniversário do marido

Fabiana Justus usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário do marido, Bruno D'ancona, que completou 41 anos de vida nesta quinta-feira, 26. Para comemorar a data especial, a empresária e influenciadora digital organizou uma festa em casa.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o aniversariante do dia posou sorridente ao lado da esposa e dos três filhos: as gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos, que estavam usando uma camiseta e uma máscara do super-herói Hulk, tema da festa, e do caçula, Luigi, de dois meses, que estava usando um macacão verde. Além do bolo personalizado e dos docinhos, a festa também contou com vários balões.

Ao compartilhar as imagens, Fabiana homenageou o marido. "Parabéns pro melhor papai que eu poderia ter escolhido pros meus filhos! Você merece toda felicidade do mundo!!! Te amamos demais!!!", declarou a famosa, filha do empresário Roberto Justus, na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Fabiana parabenizaram Bruno. "Parabéns, muitas felicidades, saúde e bençãos", disse uma seguidora. "Parabéns pelo seu aniversário, Bruno. Muita saúde, paz e amor", desejou outra. "Lindos... Parabéns, Bruno", escreveu uma fã. "Parabéns, Bruno. Que Deus continue abençoando sua vida e que seja um novo ciclo abençoado. Tudo de bom!!", falou mais uma.

