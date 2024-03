Diogo Nogueira comemora aniversário do filho: "Você tem o mundo"

O cantor Diogo Nogueira postou nas redes sociais um clique raro com o filho, Davi, e comemorou o aniversário de 18 anos do herdeiro

Diogo Nogueira usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Neste domingo, 3, Davi Nogueira completou 18 anos de vida, e o cantor fez questão de homenageá-lo. No Instagram, o artista publicou uma foto em que aparece sorridente ao lado do herdeiro, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje começa um novo ciclo em sua vida! A maioridade chegou e, quando ela chega, as responsabilidades aumentam. Tenha foco, força e fé para lidar com as dificuldades e saiba que estou sempre aqui para lhe orientar e mostrar tudo aquilo que acredito que seja melhor pra você!", disse ele no começo do texto.

O namorado da atriz Paolla Oliveira completou: "A caminhada é sua! Vá em frente, meu filho, que você tem o mundo pra você! Parabéns por hoje e sempre, saúde, prosperidade, consciência e paciência kkkk Amo você!!! Feliz aniversário", desejou ele.

Nos comentários, os fãs parabenizaram o filho de Diogo. "Feliz aniversário, Davi!", disse uma seguidora. "Parabéns! Muita saúde, amor e paz!", falou outra. "Parabéns, Davi. Que Deus te abençoe e proteja sempre", desejou uma fã.

Confira a publicação:

Quem é a mãe do filho de Diogo Nogueira?

Davi é fruto do relacionamento de Diogo Nogueira e Milena Rocha, que foram casados por 15 anos, entre 2003 e 2018. Após a separação, o ex-casal não manteve contato e a mãe do adolescente já afirmou que não fala mais com o cantor, que hoje namora a atriz Paolla Oliveira.

Milena é personal trainer, é especialista em musculação estética e possui pós-graduação em fisiologia do exercício. Hoje, seu perfil do Instagram já alcança mais de 50 mil seguidores e ela costuma compartilhar momentos ao lado da família, amigos e no trabalho. Além de Davi, ela também é mãe do cantor e compositor Matheus Vaça, fruto de um relacionamento anterior. Saiba mais!