Dia da Consciência Negra: Artistas celebram a data nas redes sociais

Artistas pretos como Thiaguinho, Maíra Azevedo e Manoel Soares, comemoram Dia da Consciência Negra e fazem reflexões na web

Neste domingo, 20, comemora-se o Dia da Consciência Negra, e alguns famosos fizeram questão de ressaltar a importância da data para a comunidade preta.

Nas redes sociais, celebridades compartilharam reflexões no feriado nacional sobre a inserção do povo negro na sociedade brasileira e exaltaram a luta contra o preconceito racial.

A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra do Brasil e líder do Quilombo dos Palmares.

Confira os posts de artistas pretos no Dia da Consciência Negra:

Thiaguinho (39), cantor: "Hoje, dia da CONSCIÊNCIA negra, vamos relembrar - e reforçar! - a nossa LUTA e também comemorar as vitórias do nosso POVO PRETO…Somos VENCEDORES!! E sem esse papo de “somos todos iguais” aqui, tá… EU SEI! Mas e você??? Não somos tratados, nem respeitados de forma IGUAL no nosso país desde SEMPRE!", começou escrevendo.

"A gente sabe bem a cor de quem ganha menos pelos mesmos trabalhos… A gente sabe bem a cor de quem é tratado com privilégios em TODAS AS ÁREAS no nosso país! E etc… Etc… Tenham EMPATIA! Só quem sente, SABE! E hoje é um dia importante para todos os nossos irmãos brancos LUTAREM conosco contra o RACISMO! Até porque, nós PRETOS, apenas sofremos com isso… Não somos nós os opressores! É hora de quem se diz não ser racista, ser ANTI RACISTA! Vamos ter fé… Dias melhores estão chegando!!! Um domingo de ESPERANÇA pra todos vocês!!!", disse ainda Thiago André.

Rafael Zulu (40), ator: "Esse dia é pra todo mundo, mas principalmente pra você que é BRANCO! O dia de hoje nos leva a refletir sobre a importância da nossa manifestação, nossa coragem, nossa força e EXISTÊNCIA! Reafirmar a nossa resistência ante uma sociedade que teima em nos excluir, em nos desumanizar, em nos MATAR todos os dias. Quase perdemos a força, mas nos reerguemos e seguimos lutando, nos manifestando, resistindo, dialogando, conscientizando e lembrando daqueles que estiveram aqui antes de nós. Muito já foi percorrido e ainda há muito por percorrer. O racismo deve ser combatido, afinal a luta é diária!"

Lázaro Ramos (44), ator: "Nesse dia tão simbólico, compartilharei aqui momentos do especial 'Falas Negras', que eu tive a honra de dirigir 2 anos atrás. São discursos e pensamentos ditas ao longo da nossa história da luta antirracista e as reflexões todas ainda são válidas. Libere um pouco do seu tempo e escute essas palavras. Nesse primeiro vídeo, Luíz Gama (@bauraqui) e Malcolm X (@sam_meloactor). “Educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã só pertence ao povo que prepara o hoje.'”

Manoel Soares (43), jornalista e apresentador: "Por mais que tentem e usem de todos os artifícios possíveis, nosso povo não se calou, lutou e luta bravamente. Com as palavras de Graça Machel, neste Dia da Consciência Negra reforço o chamado ao nosso país: a igualdade racial é possível, mas, para isso, precisamos de mentes conscientes e atitudes comprometidas com esse ideal. Não foi e nunca será fácil, mas temos a chance de entregar dignidade à sociedade e às gerações futuras. Vamos juntos?"

Maíra Azevedo, Tia Má, atriz e jornalista (41): "Existem outras, mas peguei as clássicas porque até mesmo “aliados” gostam de usar e com isso negam nossas experiências, os dados e a história. O 20 de novembro é uma data de reflexão para que a gente entenda sobre a construção cruel desse país!"

Fernanda Nobre (39), atriz: "Todo mundo já escutou frases como estas. Nós que estamos aqui dispostos a assumir para mudar o nosso próprio racismo estrutural, temos a obrigação de corrigir os ignorantes que tenham pensamentos como estes. Não podemos deixar passar, esse é o mínimo que podemos fazer. Impecável esse post da @tiamaoficial"

Diogo Nogueira (41), cantor: "Essa não é uma luta de um dia ou um mês, é de um povo e é todo dia.

Tolerância zero ao racismo e aos racistas. Viva a cultura popular! Viva os artistas brasileiros! Viva o samba!"

Tony Tornado se emociona ao recordar prisão em show de Elis Regina

O ator Tony Tornado (92) participou do programa É De Casa no sábado, 19, na véspera do Dia da Consciência Negra, e emocionou o público e o apresentador Thiago Oliveira (38). O artista relembrou a infância difícil e sua luta e trajetória antes da carreira de sucesso durante o bate-papo. Paulista de Mirante do Paranapanema, Tony foi para o Rio de Janeiro bem cedo, aos 11 anos. "O meu sonho era em uma grande metrópole, num grande movimento, num grande centro e onde minha voz pudesse ser ouvida por mais gente."

Tony também contou que foi preso em um show da cantora Elis Regina (1945 - 1982) por conta da cor de sua pele: "Em 1971, a Elis Regina era presidente do júri do Festival Internacional da Canção. E, ela faria o show. Ela cantou, e de repente cantou 'Black is Beautiful'. Para mim foi o máximo, para mim era a minha entrada. Não tinha intenção de ficar famoso. Agi com o coração. Quando ela cantou: 'Eu quero um homem de cor...". Pensei: 'Sou eu!'"

"Subi ao palco, fiquei do lado da Elis Regina, ergui o braço e o punho. E claro, já desci com ele algemado. Apesar da truculência, eu tinha conseguido o meu intento, que era o esclarecimento geral, que o negro é lindo, né? Tenho muito orgulho de ser negro. Fui preso, mas com muito prazer, muita satisfação", afirmou Tornado.

