Débora Falabella dispensa ostentação e comemora aniversário em festa discreta

Discretíssima, Débora Falabella comemora a chegada de seus 45 anos em reunião intimista ao lado do marido, familiares e amigos

Nesta quinta-feira, 22, Débora Falabella celebrou a chegada de seus 45 anos. Mas a atriz, que costuma ser discreta sobre sua vida pessoal, já comemorou seu aniversário. Em suas redes sociais, a artista contou que dispensou os grandes eventos e celebrou a data especial em uma reunião intimista na companhia de amigos e familiares.

Reservada, a atriz surpreendeu ao abrir uma rara exceção para compartilhar detalhes de sua festa. A intérprete da eterna 'Nina' na novela 'Avenida Brasil', publicou em seu perfil oficial no Instagram um álbum de fotos do seu dia especial. Entre os cliques, foi possível notar que a celebração aconteceu durante a noite, em um restaurante em São Paulo.

Na capa do álbum, Débora aparece feliz da vida cantando parabéns rodeada de amigos e com um bolo simples de dois andares. Durante a celebração, ela pausa a cantoria para beijar seu marido. Na sequência, a artista dividiu selfies ao lado de vários convidados, entre anônimos e celebridades como Tainá Müller, Renata Gaspar, Rafael Primot e sua irmã, Cynthia Falabella.

O cineasta e roteirista Fernando Fraiha, que é marido de Débora, também apareceu celebrando a vida da amada entre os demais registros da ocasião especial. Na legenda da publicação, a atriz deixou apenas um emoji de coração e outro de bolo, mas recebeu muitos elogios e parabenizações dos seguidores nos comentários.

“Parabéns deusa”, desejo Carolina Dieckmann. “Amada!! Feliz seu dia!”, escreveu Selton Mello. “Esplendorosa e cheia de amor: que seja assim sempre, meu benzinho! Te amo”, disse uma amiga próxima. “Viva você, viva a sua bela existência que é tão inspiradora e maravilhosa. Te acompanhar é sempre um aprendizado”, escreveu outro seguidor.

Vale lembrar que além de celebrar as amizades e o amor em sua vida pessoal, Débora Falabella acumula sucessos na vida profissional. Ela estava no ar na novela 'Terra e Paixão', da Globo, interpretando a personagem 'Lucinda'. Agora, a atriz está aproveitando as férias para descansar e se preparar para os próximos projetos no teatro.

Marido de Débora Falabella faz rara aparição:

Assim como Débora Falabella, o cineasta Fernando Fraiha também costuma manter um perfil mais discreto sobre sua vida pessoal. Mas no final do mês passado, a artista se derreteu ao compartilhar uma publicação especial feita pelo marido em suas redes sociais. No registro, o casal aparece abraçadinho e sorridente durante uma viagem romântica.

Os dois, muito discretos, aparentam estar em uma praia, curtindo um dia bastante ensolarado. Vale lembrar que Débora e Fernando oficializaram a união em novembro de 2022, em São Paulo. A cerimônia, realizada na Casa de Francisca, um teatro localizado no Centro da capital paulista, contou com a presença de diversos famosos.