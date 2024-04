Com festa simples, Tata Estanieck e Julio Cocielo celebram aniversário da filha

Tata Estanieck e Julio Cocielo celebraram o aniversário de quatro anos da filha mais velha, Beatriz, com uma festa intimista

Beatriz, filha mais velha de Tata Estanieck e Julio Cocielo, completou quatro anos de vida nesta quinta-feira, 18, e comemorou a data especial com uma festinha simples ao lado dos pais e do irmão caçula, Caio, de 10 meses.

No feed do Instagram, a influenciadora digital mostrou alguns detalhes da comemoração em família, decorada com algumas fotos em que a aniversariante aparece fazendo careta. Além disso, a festa contou com um bolo todo de chocolate.

Ao compartilhar os registros, Tata homenageou a herdeira. "Bibi, a gente te ama MUITO! Obrigada por me ensinar a ser mãe. Que Deus te abençoe e guarde pra sempre! É uma delícia viver sendo sua companheira, cúmplice e melhor amiguinha. Viva seus 4 anos", declarou a mamãe coruja.

Cocielo também parabenizou a herdeira na web. Em seu Instagram, o youtuber postou um vídeo em que parece escovando os dentes da filha, e a parabenizou. "Era só pra escovar os dentes, mas virou show de caretas. Hoje minha melhor amiga faz quatro anos e eu só tenho que agradecer por ela trazer tanta alegria, te amo MUITO bibi", disse o papai.

Confira as homenagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Estaniecki Cocielo (@tata)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Júlio Cocielo Estaniecki (@cocielo)

Tata Estaniecki esclarece após surgir sem aliança

No começo do mês, Tata Estaniecki chamou atenção ao surgir sem sua aliança de casamento e levantou especulações sobre uma possível separação com Julio Cocielo nas redes sociais. Por isso, a apresentadora decidiu esclarecer os rumores e justificou a ausência da joia. Além de confirmar que segue casada, ela contou que precisou remover o anel após sentir fortes dores.

"Ó, mas vocês arrumam problema com tudo, né? Estou sem aliança, porque não sei o que eu fiz nesse dedo. Tá doendo dentro, no osso. Não estava nem conseguindo fechar. Não sei explicar a dor que estou sentindo nesse dedo. Agora está passando. Hoje está bem melhor. Mas desde sexta-feira que estou sentindo uma dor surreal", explicou.