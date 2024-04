Com cliques inéditos, mulher de Juliano Cazarré celebra aniversário do filho

Nas redes sociais, Leticia Cazarré, mulher de Juliano Cazarré, celebrou o aniversário de cinco anos do filho, Gaspar, com bela homenagem

LeticiaCazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques de seu filho, Gaspar, com a família. Nesta quinta-feira, 4, o menino completou cinco anos de vida, e ela fez questão de homenageá-lo na web.

Para celebrar a data especial, a bióloga publicou no feed do Instagram algumas fotos do aniversariante ainda bebê, e depois mostrou ele ao lado dos irmãos. O casal, vale lembrar, tem mais cinco filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um, e Estêvão, de 1 mês.

"Há 5 anos nascia nosso Gaspar. O filho que chegou alargando nossos corações e nos fazendo desejar mais filhos. Foi o primeiro filho a ser batizado e abriu as portas da família para os sacramentos, participando do nosso casamento na Igreja, dez anos depois de casados no civil", começou.

Em seguida, Leticia falou de outros momentos especiais que Gaspar presenciou: "Viu também a primeira comunhão e batizado dos irmãos mais velhos, e a chegada das duas irmãs, a quem ele muito se dedica, como um irmão responsável e amoroso", acrescentou.

"Obrigada pequeno grande Gaspar, nosso Rei Mago, que chegou trazendo tesouros de valor inestimável, tesouros que começam aqui na terra, mas vão nos acompanhar até a eternidade", finalizou a mamãe coruja.

Confira a publicação:

