Com clique raro, Daniela Mercury comemora aniversário do pai: "Te admiro demais"

Nas redes sociais, a cantora Daniela Mercury comemorou o aniversário de 95 anos do pai, seu Antônio

A cantora Daniela Mercury usou para presta uma homenagem mais que especial. É que nesta quarta-feira, 21, o pai da artista, seu Antônio Fernando, completou 95 anos de vida e ela fez questão de parabenizá-lo na internet.

Em seu perfil no Instagram, a artista, que está com 57 anos, postou uma foto do aniversariante e falou sobre a felicidade de poder comemorar mais um ano do pai, que segundo ela, está "cheio de bom humor e lucidez".

"Hoje o meu charmoso paizão completa 95 anos. Chegar assim, faceiro, contando histórias, piadas, cheio de bom humor, de lucidez e clareza sobre nosso momento político, sobre a realidade brasileira e mundial e a memória de detalhes de tantos anos bem vividos é para poucos. O futuro é seu, meu pai maravilhoso. Te amo e admiro demais!", declarou Mercury na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas parabenizaram seu Antônio. "Parabéns, seu Antônio. Muitos anos de vida e saúde! Que lindo Dani", disse a cantora Margareth Menezes. "Parabéns, seu Antônio!! Muita saúde e paz para o senhor", falou uma seguidora. "Muitas felicidades e amor", desejou uma fã.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Mercury (@danielamercury)

Leia também:Daniela Mercury cantou música escrita com Zé Celso em seu casamento; saiba mais

Daniela Mercury desabafa sobre o etarismo

Recentemente, Daniela Mercury participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, e falou sobre o que pensa do etarismo – conceito que define a discriminação pela idade. Aos 57 anos de vida, ela alfineta este tipo de preconceito. "Antes de qualquer coisa, essa questão do etarismo tem muito a ver com o machismo", disse ela.

"Eu não vejo falando que os homens estão velhinhos. Os homens ficam mais charmosos e a gente desimportante. Eu achei que com 30 e poucos anos eu não ia conseguir fazer muita coisa no mundo pop e fui estranhando. Não sabia como o mundo ai reagir ao meu trabalho, ao meu envelhecimento. Não tinha a expectativa de ter uma carreira longeva e nem de estar em cima do trio dançando. Eu fiz 50 anos e disse: 'agora não vai dar mais'. Eu fiz 51, 52, 57 e estou aqui! A gente vai entendendo a idade. O preconceito é horrível", desabafou em outro trecho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!