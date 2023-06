Daniela Mercury cantou música escrita com Zé Celso em seu casamento; saiba mais

Daniela Mercury foi uma das famosas que celebrou o casamento de Zé Celso em São Paulo

A cantora Daniela Mercury (57) foi mais uma das celebridades que esteve presente no casamento de Zé Celso (86), que oficializou a união de 37 anos com o ator Marcelo Drummond na noite desta terça-feira, 6, em São Paulo. A artista prestou uma homenagem ao diretor de teatro, e cantou uma música que foi escrita também por ele.

Durante a cerimônica, Daniela cantou o sucesso Macunaíma, que também foi escrito pelo ator que se casou. Nos Stories do Instagram, a Rainha do Axé compartilhou registros do casamento, gravando a entrada de Zé Celso e outras apresentações da noite . A celebração aconteceu no Teatro Oficina, localizado em São Paulo.

Além da artista, as cantoras Marina Lima e Mariana Morais fizeram rápidas apresentações musicais dedicadas aos noivos. Zé Celso e Marcelo, que se conheceram em 1986, depois de um espetáculo no próprio Teatro Oficina, subiram no altar ao som de gritos de "merda" de seus convidados, em alusão ao termo usado no meio artístico para desejar "sucesso" ou "sorte".

Entre os demais convidados do cerimônia, também estavam nomes como o maestro João Carlos Martins, o deputado estadual Eduardo Suplicy, a deputada federal Sâmia Bomfim, as atrizes Vera ValdezBarreto Leite, Julia Lemmertz, Bárbara Paz, Bete Coelho, Iara Jamra, Leona Cavalli, Guilherme Leme, Joana Medeiros e Ligia Cortez, além de Alexandre Borges.

DANIELA MERCURY DESABAFA SOBRE O ETARISMO

Em recente entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, a cantora Daniela Mercury falou sobre o que pensa do etarismo –conceito que define a discriminação pela idade. Aos 57 anos de vida, ela alfineta este tipo de preconceito. "Antes de qualquer coisa, essa questão do etarismo tem muito a ver com o machismo", disse ela.

"Eu não vejo falando que os homens estão velhinhos. Os homens ficam mais charmosos e a gente desimportante", contou. Logo depois, ela refletiu sobre o impacto do envelhecimento em sua carreira musical, já que chegou a se questionar até quando iria cantar e dançar no palco.

"Eu achei que com 30 e poucos anos eu não ia conseguir fazer muita coisa no mundo pop e fui estranhando. Não sabia como o mundo ai reagir ao meu trabalho, ao meu envelhecimento. Não tinha a expectativa de ter uma carreira longeva e nem de estar em cima do trio dançando. Eu fiz 50 anos e disse: 'agora não vai dar mais'. Eu fiz 51, 52, 57 e estou aqui!", desabafou.