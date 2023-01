Carol Dias posta clique raro ao lado do pai e presta bela homenagem de aniversário: "Te amamos"

A modelo Carol Dias publicou uma foto inédita com o pai, e comemorou seu aniversário com uma homenagem especial

Carol Dias(27) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu pai, Antônio Cezar Batista, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 24.

Em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou uma foto em que seu pai aparece fazendo carinho em sua barriga de grávida, ela o agradeceu por ser "um pai presente e um avô que ama as netas".

"Feliz aniversário, pai! Que Deus abençoe sempre a sua vida com muita saúde e alegria, te concedendo muitos anos de vida pela frente! Obrigada por ser um pai presente e um avô que ama tanto as netas! Já estamos com saudades, te amamos! Parabéns!", declarou a influenciadora digital.

Nos comentários, Antônio Cezar agradeceu a bela homenagem que recebeu da herdeira. "Obrigado Filha @diasleite, Deus abençoe imensamente todos nós. Te amo", escreveu ele.

Vale lembrar que Carol está à espera de sua segunda filha com o ex-jogador de futebol, Kaká (40), que se chamará Sarah. Os dois também são pais de Esther, que está com dois anos.

Carol Dias exibe o barrigão em viagem

A modelo Carol Dias encantou seus seguidores ao aparecer em novas fotos. Nos registros publicados em seu perfil oficial no Instagram, ela apareceu usando um vestido curtinho cinza, apreciando o pôr do sol.

Em um dos cliques, a influencer surgiu sentada em uma cadeira motorizada, usada para andar pelos parques da Disney, onde aproveita os dias de folga com a família. "Mais fotos atrasadas", escreveu a famosa na legenda.

