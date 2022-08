Caio Afiune presta homenagem no aniversário de Rodolffo: "Tudo de melhor nesse mundo"

Nas redes sociais, o ex-BBB Caio Afiune comemorou o aniversário de 34 anos do cantor sertanejo Rodolffo

24/08/2022

Caio Afiune (33) usou as redes sociais para comemorar o aniversário do ídolo e do amigo Rodolffo Matthaus. O cantor sertanejo, que participou do BBB 21, completou 34 anos de vida nesta quarta-feira, 23, e ganhou uma homenagem do ex-BBB.

Em seu perfil oficial no Instagram, Caio publicou uma foto em que aparece abraçado com o aniversariante do dia e desejou um novo ciclo cheio de realizações para o cantor sertanejo, que faz dupla com Israel (33).

"Parabéns meu irmão, Jesus te abençoe cada dia mais! Que se inicie um novo ciclo repleto de alegria, sucesso, paz, realizações, saúde e novos sonhos para realizar! Tudo de melhor nesse mundo, Bastiao! Você é extra @irodolffo!! Tamo junto sempre!", escreveu o ex-BBB na homenagem.

Além de Afiune, o cantor Marcos (38) também comemorou o aniversário de Rodolffo. Nas redes sociais, o sertanejo, que faz dupla com Belutti (40), publicou alguns registros com o amigo e o parabenizou. "@irodolffo quanto mais convivemos mais te admiro, desejo a você o melhor desta terra, muito anos de vida com saúde e sucesso! Feliz aniversário", disse o artista na legenda da publicação..

Confira a homenagem de Caio Afiune para Rodolffo:

