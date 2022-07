Bianca Andrade celebra primeiro ano do filho com mini festinha

Influenciadora Bianca Andrade comemorou um ano de Cris com festinha pequena

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 13h41

O filho de Bianca Andrade e Fred fez um ano no dia 15 e a comemoração continua neste sábado, 16.

Em sua rede social, a influenciadora compartilhou fotos com o pequeno Cris e encantou ao surgir combinando look com ele.

De calça preta, camiseta, casaco quadriculado e botas, Bianca Andrade surgiu com o herdeiro em uma mini festa em sua casa.

Com alguns balões e um bolo, a ex-BBB comemorou a data logo de manhã. "1 ano sendo mãe do nenein mais expressivo do mundo HAHAHAHAHA", divertiu-se ela com o jeito de Cris.

Nos comentários, os internautas babaram com o garoto cheio de estilo. "Que coisa mais linda", disseram. "Lindos", falaram outros.

Ainda nesta sexta-feira, 15, quando Cris completou um ano, Bianca Andrade fez uma homenagem a ele relembrando um vídeo de seu nascimento.

Bianca Andrade comemora um ano do filho; veja as fotos: