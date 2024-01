Stéphanie Ferreira encara desafios e apresenta visão sustentável ao agro

De família de pecuaristas do Mato Grosso do Sul, Stéphanie Ferreira tem transformado a rotina do agro com visão moderna e sustentável

Integrante da quarta geração de uma família de pecuaristas do Mato Grosso do Sul, a jovem Stéphanie Ferreira Gobato (30) carrega o legado do campo em suas veias e tem transformado a rotina do ofício a partir de sua visão moderna e sustentável. Graduada em Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP, sua trajetória no agronegócio começou nas raízes familiares, mas consolidou-se por meio dos estudos e experiências internacionais na Universidade da Flórida, nos EUA.

“O agro carimba em nós um propósito que desempenhamos não só pelo amor ao campo, mas por acreditar na importância do que fazemos para cada um que consome nossos produtos”, reflete ela. Com olhar além das fronteiras, ela decidiu fundar sua própria empresa de assessoria, focada em gestão, manejo e recuperação de pastagens degradadas.

Um setor que está em constante evolução e transformação dentro e fora da porteira

Com abordagem sustentável, ela promove a profissionalização do setor, além do equilíbrio social, ambiental e econômico. “Atuo pelo desenvolvimento sustentável e tecnológico da pecuária de corte”, fala. Em um território no qual as mulheres ainda são minoria, Stéphanie mostra resiliência. “Uso

as dificuldades para me fortalecer. As próximas gerações de mulheres vão encontrar um caminho mais fácil”, diz ela, que em 2023 assumiu a presidência da Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA,

impulsionando o protagonismo feminino no setor.