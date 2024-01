Ignácio Luz, de Terra e Paixão, revela dons no campo: 'Ajudar os animais'

Em entrevista à Revista CARAS, Ignácio Luz, de Terra e Paixão, falou sobre conciliar carreira de ator com criação de pôneis

Intérprete de Nando Galego na global das 9, Terra e Paixão, o ator gaúcho Ignácio Luz (28) imprime seu talento além das telinhas. Ligado ao campo e apaixonado pelos animais e pela vida rural, ele destaca-se como sócio de uma das empresas mais conceituadas no ramo de criação de animais, a TCC, que trabalha com pôneis no Rio Grande do Sul. “Desde que me conheço por gente tenho um amor muito grande pela fazenda, pela vida no campo e pelos bichinhos. Tive que abdicar um pouco dessa vivência para concretizar outros sonhos, mas essa sempre será uma parcela bem grande de quem eu sou e nunca deixarei de ser”, conta ele, que já foi premiado três vezes como Melhor Criador na maior feira de agropecuária da América Latina.

Multifacetado, além de atuar na trama, Ignácio é responsável por sete composições da trilha sonora da produção e ainda reserva um tempo de sua agitada agenda para auxiliar a ONG Pé de Chulé, que atua na reabilitação e resgate de cavalos em Viamão, no Rio Grande do Sul. “Eu me sinto na obrigação de usar o reconhecimento que venho conquistando para ajudar os animais”, entrega Ignácio, que ainda planeja criar seu próprio programa focado na saúde animal. “Eu tenho outros sonhos a serem realizados, mas a fazenda, o campo e os bichinhos sempre terão um lugar especial em meu coração”, afirma.