Primeiro teaser oficial de 'Fazendo Meu Filme' é divulgado; confira

19/08/2022

Os fãs da autora Paula Pimenta podem comemorar! O primeiro teaser oficial de Fazendo Meu Filme, adaptação do livro, foi divulgado na última quinta-feira, 18.

O filme que é baseado no best-seller de Paula Pimenta, Fazendo Meu Filme, tem a estrela Bela Fernandes, que brilhou em As Aventuras de Poliana. Desta vez, Bela vive Fani, personagem principal da trama.

No vídeo divulgado pela distribuidora, é possível conferir as primeiras imagens e os personagens caracterizados, Leo, que é interpretado por Xande Valois, Vanessa (Giovanna Chaves), Gabi (Alanys Santos), Natália (Júlia Svacinna), Rodrigo (Pedro David) e Priscila (Kiria Malheiros).

Ainda sem data de estreia divulgada, os fãs especulam que o filme deve sair no início de 2023. Com roteiro de Pedro Antônio, Paula Pimenta e Bruna Horta.

A autora Paula Pimenta participou ativamente do roteiro de adaptação do livro, durante um painel na Bienal do Livro, a autora prometeu que o filme está o mais fiel possível do best-seller: "A gente lê o pensamento da Fani o tempo todo, como é que isso ia ficar no cinema?", brincou a autora.

Confira o teaser de 'Fazendo Meu Filme':

Veja a sinopse de 'Fazendo Meu Filme':

Fazendo Meu Filme conta a história de Fani, uma adolescente que vive apaixonada e é louca por cinema. Durante o ano letivo, sua mãe, interpretada por Samara Felippo insiste que ela participe de uma seleção de intercâmbio, e quando Fani passa em primeiro lugar, ela precisa lidar com seus sentimentos e conflitos internos ao se ver apaixonada por alguém inesperado.

