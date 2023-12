Macaulay Culkin faz rara aparição com os dois filhos e a noiva

Astro de 'Esqueceram de Mim', Macaulay Culkin é fotografado com os dois e a noiva ao ganhar a sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood

O ator Macaulay Culkin, que protagonizou o filme Esqueceram de Mim, contou com a companhia de sua família em uma data especial. Nesta sexta-feira, 2, ele fez uma rara aparição ao lado dos seus dois filhos e da noiva, a atriz Brenda Song.

O artista é discreto com sua vida pessoal e não costuma ser visto em eventos públicos com os filhos e a noiva. Porém, ele abriu uma exceção para receber sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, nos Estados Unidos, por sua carreira de sucesso no cinema.

O filho mais velho do casal, o pequeno Dakota, de 2 anos, apareceu com um look verde ao posar com os pais. Enquanto isso, o caçula da família, que ainda não teve o seu nome revelado, apareceu no colo da mãe e com sua chupeta enquanto todos estavam sentados para a cerimônia.

Em seu discurso, Culkin fez questão de destacar a sua família. “Gostaria de agradecer à Brenda. Você é absolutamente tudo. Você é a melhor pessoa que já conheci. E depois do nascimento dos nossos dois meninos, você se tornou uma das minhas três pessoas favoritas”, disse ele.

Vale lembrar que Macaulay e Brenda se conheceram nas gravações do filme Changeland, e começaram a namorar em 2017. Eles ficaram noivos no início de 2022 e ainda não se casaram oficialmente.

Fotos: Getty Images

Brenda Song já falou sobre a maternidade

Recentemente, Brenda Song falou sobre ser mãe de dois meninos, frutos do noivado com Macaulay Culkin. “Meu noivo e eu somos muito práticos. Não temos babá, mas minha mãe está aqui desde que meu filho nasceu. Quando eu estava trabalhando, minha mãe levava meu filho para o set para que eu pudesse amamentá-lo e vê-lo durante o dia. As pessoas falam muito sobre o trabalho de parto e a gravidez, mas não falam sobre o puerpério. Para minhas amigas que estão grávidas, eu falo: ‘tenham ajuda’. Porque seu instinto é querer fazer tudo, e você, fisicamente, não pode”, comentou ela.