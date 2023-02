Julianne Moore "não acredita" que está há quase 40 anos trabalhando em Hollywood

A atriz vencedora do Oscar Julianne Moore diz que não acredita que fazem quase 40 anos que está na indústria de cinema

A atriz e escritora Juliana Moore (62) revelou que não acredita que está há quase 40 anos na indústria cinematográfica. A ganhadora de 5 Oscars na categoria de "Melhor Atriz" está comemorando o marco em sua vida, de duas décadas de carreira, e assume que teve muita sorte nesse processo: “Eu olho para trás e penso, 'Não acredito que estou fazendo isso há tanto tempo. Eu tive muita sorte".

Ela começou atuando em pequenas peças, até que fez sua estreia no cinema em 1990 com o filme 'Tales from the Darkside: The Movie', aos poucos a atriz foi conseguindo papéis cada vez maiores e logo ficou conhecida pela atuação excepcional.

Segundo a famosa, sua relação com os filmes não mudou: "Eu continuo gostando", contou ela sobre atuar, e ainda completou que este é o lado positivo: "Essa é a outra questão que é muito boa".

Julianne diz que o trabalho duro te leva onde você quiser:

Segundo ela, seu trabalho duro foi o que levou ela até onde chegou: "Quando estou preparada, sinto que posso fazer qualquer coisa na vida. Se sinto que entendo a situação, se aprendi o que devo fazer, se conheço minhas falas, se sei o que quero... Essas coisas ajudam você.", contou ela sobre sua experiência.

Ela diz também que o comportamento no set é também muito importante: "Sempre foi importante para mim, desde o início da minha carreira. Certamente, muitos atores com quem trabalhei quando comecei na novela, havia pessoas que foram muito gentis comigo e realmente deram um exemplo de como se comportar."

A atriz tem dois filhos e é casada com o diretor Bart Freundlich (53)