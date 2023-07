Cillian Murphy defende cenas polêmicas de Oppenheimer, filme de Christopher Nolan: ‘Vitais’

Em Oppenheimer, de Christopher Nolan, Cillian Murphy e Florence Pugh protagonizam cena polêmica

Oppenheimer marcou a primeira vez no qual um filme de Christopher Nolan conta com algum tipo de nudez de algum personagem. No longa, Jean Tatlock, vivida por Florence Pugh, aparece nua em algumas cenas sexuais com J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy. O ator britânico fez questão de defender as cenas, as definindo como ‘vitais’ para a narrativa da produção que estreou na última quinta-feira, 20.

Em uma entrevista que deu para a GQ britânica, o ator foi perguntado sobre as cenas polêmicas e como ele se sentiu durante a gravação. “Foram vitais neste filme. Acho que a relação que ele tem com Jean Tatlock é uma das partes emocionais mais cruciais do filme”, explicou Cillian.

“Eu acho que se elas são a chave para a história, valem a pena. Ouça, ninguém gosta de fazê-las, são a parte mais estranha possível do nosso trabalho. Mas às vezes você precisa seguir em frente”, completou o britânico.

Jade Picon estrela Oppenheimer? Semelhança com protagonista impressiona web

As redes sociais foram tomadas por um assunto bem inusitado na última sexta-feira, 21. Alguns internautas começaram a apontar uma semelhança física entre a atriz e influenciadora digital Jade Picon e o ator Cillian Murphy, que é o protagonista de Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Tudo começou quando alguns admiradores de Cillian resgataram um ensaio fotográfico antigo, quando o artista, que também estrela a série ‘Peaky Blinders’, tinha apenas 27 anos. Até que um internauta brasileiro apontou a semelhança com a intéprete de 'Chiara' na novela da Globo 'Travessia', no Twitter: “Ele parece a Jade Picon”, escreveu na postagem que viralizou. Outros seguidores, inclusive, chegaram a fazer montagens incluindo a sobrancelha de Jade, que é um pouco mais marcante do que a de Cillian, para reforçar as semelhanças: “Gostaria de compartilhar com vocês essa prova da minha teoria”, ela escreveu. Na sequência, várias pessoas concordaram: “Idênticos”, “Eu literalmente achei que era ela”, “Tá igual”, "Eu jurava que era ela antes de ler a legenda", disseram.

