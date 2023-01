Anne Hathaway conta sobre pergunta desconfortável que recebeu aos 16 anos

A atriz estadunidense Anne Hathaway relembrou uma situação desconfortável que passou quando mais nova

A atriz estadunidense Anne Hathaway participou da pré-estreia do filme "Eileen" - que Anne irá protagonizar- no Festival de Cinema Sundance, e lá concedeu uma entrevista e respondeu perguntas de seus fãs. Entre elas, a atriz assumiu que o filme tem um significado especial para ela. A personagem era tudo que ela queria ser quando começou sua carreira aos 16 anos.

Foi então que Anne relembrou uma pergunta um tanto desconfortável, que recebeu quando ainda tinha essa idade e disse que hoje em dia, a resposta era bem óbvia.

“Eu só me lembro de uma das primeiras perguntas que me fizeram quando comecei a atuar ‘Você é uma garota boa ou uma garota má?’. Eu tinha 16 anos na época. E o meu eu de 16 anos queria responder com esse filme”.

Eileen conta a história de um relacionamento nos anos 1960 entre as personagens de Anne e de Thomasin MacKenzie, uma psicóloga e uma funcionária de penitenciária que se conhecem e com o passar do tempo vão se aproximando e criando conexões diferentes. Na época, a homofobia ainda era legalizada, portanto, a história de Eileen e Rebeca irá se desdobrar em busca do amor.

Sempre foi uma estrela? Julie Andrews confessa que Anne Hathaway sempre foi uma estrela

Recentemente, a atriz Julie Andrews, que atuou com Anne em 'Diário da Princesa' - A Rainha da Genóvia - assumiu que sempre admirou como Anne Hathaway sempre teve o potencial para ser uma estrela: “Ficou claro desde o primeiro dia de filmagem que ela seria uma estrela, ela era incrivelmente talentosa, seus instintos eram verdadeiros, ela era muito, muito bonita e simplesmente um ser humano adorável e foi muito divertido assistir. Ela está crescendo e aprendendo. Eu meio que acho que provavelmente fui uma mãe para ela também e somos grandes amigas.”