Xande de Pilares rebate ataques após atitude na festa do BBB 24: ‘Regra'

Xande de Pilares foi alvo de críticas por não ter abraçado Beatriz na festa do BBB 24, já que ela é fã dele, e explica o motivo

O cantor Xande de Pilares foi uma das atrações da festa do BBB 24, na noite de sábado, 24, e a participação dele era muito aguardada por Beatriz, que é fã do artista. Porém, durante o evento, ele não interagiu com a sister e foi criticado nas redes sociais. Os fãs questionaram o motivo para ele não ter dado um abraço na Bia, sabendo que ela é fã dele.

Com isso, Xande apareceu nas redes sociais para se explicar. Ele contou que existem regras no Big Brother Brasil para os artistas convidados e os participantes, e tudo o que ele fizesse com um brother ou sister teria que fazer com todos. Assim, ele só seguiu a regra.

"A noite de ontem foi muito maravilhosa. A oportunidade de poder conhecer os participantes da casa, o palco maravilhoso. Só queria dar uma dica para vocês: Não deem importância para comentários de redes sociais. É igual na época do jornal, a notícia de um dia embrulha o peixe do outro dia. Tinha uma regra para ser seguida, foi seguida. Quando a Bia sair, vou dar um abraço nela da maneira que eu acho que ela tem que receber. E redes sociais é assim: Quem gosta de você, fala bem; quem não gosta, fala mal. Não dá importância para comentário de redes sociais, senão você vai parar de viver. Você não pode parar de viver. Se Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu para tentar. Saúde para quem não gosta e para quem gosta. Abraço”, disse ele.

Logo depois, ele gravou mais um vídeo nos stories do Instagram e reafirmou a importância de seguir as ordens da produção. "Tudo o que você faz com um, tem que fazer com todos. Então eu procurei ser o mais cauteloso possível para seguir a regra do programa. Mas regra é regra, e regra foi feita para ser seguida. Eu quero muito agradecer a todos vocês pela oportunidade que me deram, principalmente a Deus. Desejar boa sorte para todo mundo”, contou.

Xande de Pilares faz rara aparição com a namorada grávida

O cantor Xande de Pilares aproveitou para curtir um passeio com sua namorada, Thay Pereira. O artista e a amada fizeram uma rara aparição juntos em público durante o show do cantor cantor Zeca Pagodinho em um estádio no Rio de Janeiro.

Na entrada do evento, eles posaram abraçados e sorridentes. Inclusive, Thay deixou à mostra a barriguinha de grávida ao usar um look vestido justo. A musa esperar o nascimento da primeira filha deles

Xande e Thay vão ser pais de uma menina, que vai receber o nome de Estrela. A novidade foi contada pelos pais corujas durante um chá revelação em novembro de 2023.

Foto: Webert Belicio / AgNews