Você sabia? Humorista da Globo já apresentou o BBB; saiba quem

Marisa Orth apresentou a primeira edição do Big Brother Brasil ao lado de Pedro Bial em 2002

Marisa Orth (59) já foi apresentadora do Big Brother Brasil. Na primeira edição do reality, a humorista da Globo esteve ao lado de Pedro Bial (64). Inclusive, ela quem foi responsável pelo primeiro discurso de paredão do reality show. Em uma participação no programa "Saia Justa", do GNT, ela declarou que pediu muito para não entrar na apresentação do BBB.

A atriz estreou na primeira edição do reality no início de 2002, mas não ficou muito tempo na função. Após cometer algumas gafes, ela foi afastada do programa e Bial seguiu sozinho na apresentação . Na formação do primeiro paredão, ela se equivocou e ao pedir a indicação de Segio Tacam, ela acabou chamando o líder pelo nome de Caeatano Zonaro, brother que foi para a berlinda. Na edição, os votos eram gravados ao longo do dia e então, pareceu que ela estava adiantando o que ia acontecer para o público.

"Pedi muito para não entrar. Eu errei, não era bom para mim. Não era uma boa fazer dupla com o Bial. É muito difícil e ao vivo num programa novo", declarou ela no GNT. Além do mais, Marisa ainda disse ter sido cancelada enquanto apresentava o programa. "Achei que ia falar assim: 'Olá, cambada de vagabundos como vão?'. Chega ele e fala: 'Olá, meus heróis. De um dia para o outro fui absolutamente cancelada. Todo mundo falando mal de mim", disparou a humorista.

Marisa já possui outras experiências como apresentadora, como por exemplo, o próprio "Saia Justa", o qual ela estreou a primeira versão há 20 anos ao lado de Mônica Waldvogel, Rita Lee e da escritora Fernanda Young.

Marisa Orth na primeira exibição do Big Brother Brasil 1 (Foto: Reprodução/TV Globo)

Pedro Bial continuou no BBB por 14 anos e em 2017 Tiago Leifert (42) assumiu a apresentação, permanecendo até 2021. O BBB 23 estreia no próximo dia 16 de janeiro, pelo comando de Tadeu Schimidt (48). O jornalista apresentou o BBB 22 e continuará na próxima edição, que seguirá o formato desde 2020 de misturar anônimos e famosos para disputar o prêmio.