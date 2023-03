"Vão chorar igual eu chorei", diz Gabriel Fop sobre Cara de Sapato e Guimê

Gabriel Fop falou sobre seus erros na casa e aconselhou Cara de Sapato e MC Guimê nas redes sociais

O ex-BBB 23 Gabriel Fop opinou sobre a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato. Ele relembrou seu próprio erro na casa e mandou recado para os ex-colegas de confinamento.

"Eu poderia muito bem pegar um texto dos adms, postar no Twitter, postar aqui no Instagram em forma de nota. [Mas] Eu queria que vocês ouvissem da minha boca, me vissem falar disso, eu tive meus erros lá dentro do programa. Tô arcando com as consequências, agora é muito difícil para mim falar sobre isso, porque o que eu falei lá dentro não se fala, não se pensa em motivo nenhum", disse o modelo, que em diversas vezes hostilizou o ex-affair Bruna Griphao na casa, incluindo dizer que daria uma 'cotovelada' na boca dela.

"Então agora, tudo o que eles fizeram lá dentro, não tem comparação, mas tudo que eles fizeram lá dentro, eles vão ter que arcar com as consequências. São adultos, são trabalhadores, cada um tem sua carreira. Eu acho que independente de tudo eu queria passar a minha solidariedade para Dania que passou por um momento difícil, para Bruna também", desejou.

"É muito difícil falar isso abertamente aqui, mas eu sinto muita dor no coração porque é uma sensação de querer voltar no tempo e fazer as coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, isso está sendo positivo pra mim a longo prazo porque isso vai me tornar uma pessoa melhor.", garantiu.

"O processo é longo, não é do dia pra noite. Eu não vou chegar aqui para falar para vocês que mudei do dia para noite. Eu quero ser um exemplo a não ser seguido, as pessoas me olharem e falarem 'pô, o moleque falou isso aqui lá'", continuou.

"Então, rapazeada vocês vão ter que arcar com as consequências. Todo mundo erra, mas as consequências estão aí para todo mundo. Vocês fizeram uma merd* gigantesca, não tem comparação, mas mano... nossa mano!", se indignou.

"Eu acho que o caminho é longo, vocês vão chorar para caralh*, igual eu chorei. Não vão mudar da noite para o dia, estudem sobre o assunto, vejam onde vocês erraram. Gruda na tua família, porque são eles que vão te receber de braços abertos. Não tentem contra-argumentar. Vocês estão errados, cometeram um crime em rede nacional. Então tipo assim, aceita, olha para dentro", concluiu.

Veja: