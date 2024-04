Sonia Abrão revela torcida da família e brinca: 'Gostar do BBB é hereditário'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia Abrão comenta trajetória de Davi no BBB 24 e revela preparativos para a final do reality

Fã declarada de BBB, Sonia Abrão (60) não esconde a animação em ver Davi (21) chegar ao top 3 como preferido do público para ganhar o prêmio milionário da 24ª edição. A apresentadora garante que já deixou seu voto para o baiano, e conta que assistirá a final ao lado da família.

"Claro [que já votei no Davi]. É o mínimo que poderia fazer para agradecer todo o entretenimento e reflexões que ele proporcionou para a gente", começa, em entrevista à CARAS Brasil. A jornalista diz que sua família também torce para o motorista de aplicativo, e que todos irão assistir juntos a final do BBB nesta terça-feira, 16 .

"Todo ano assisto com a família reunida. Acho que gostar do BBB é hereditário [risos]. E somos todos Davi campeão", completa. Ao longo da temporada, Abrão sempre demonstrou apoio para o brother em suas redes sociais e na TV, no programa A Tarde é Sua (RedeTV!).

Leia também: Isabelle viverá romance após o BBB? Previsão para sister indica reviravolta

Agora, com Davi na final, Abrão analisa toda sua trajetória nos quase 100 dias de confinamento. A apresentadora destaca a descontração, alegria e superação que o participante superou até se tornar o primeiro finalista da edição.

"Gostei do jeito descontraído e alegre dele desde o início do programa. Minha torcida começou pra valer mesmo quando os brothers sem enredo elegeram Davi para saco de pancadas da casa e teve início toda aquela perseguição", recorda.

"Mas, não torci porque era vítima de humilhação e discriminação, ele me ganhou pela força e dignidade com que enfrentou tudo isso. Dos 26 participantes, ele encarou briga com 20, segundo as próprias contas dele. E tudo isso sem deixar de cozinhar, faxinar, cantar e dançar o arroxa. Alegria de viver tem nome e sobrenome, Davi Brito!".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO BBB NAS REDES SOCIAIS: