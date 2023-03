Quem volta ao BBB23? Brother surpreende e dispara nas enquetes; veja números

Brother surpreende e agora lidera a disputa pela chance de retornar ao BBB23

Um dos participantes está disparando nas enquetes e pode ser a grande surpresa da repescagem do BBB23. A votação está aberta e o resultado será conhecido nesta quinta-feira (23).

Segundo os números do UOL, Cristian agora lidera a preferência do público com 26% dos votos . A segunda colocada é Key Alves, com 20,6%, seguida de muito perto por Fred Nicácio, que tem 20,4%.

Ainda com chances de entrar na casa está Larissa, que tem em torno de 20,3% dos votos. A votação acirrada mostra que tudo pode acontecer.

Já entre os leitores do 'Notícias da TV', a jogadora de vôlei Key Alves lidera com mais de 28% dos votos , seguida por Fred Nicácio, que tem 25%. Assim, é bem provável que os dois brothers sejam os escolhidos do público a voltar para o confinamento.

A repescagem do BBB23 foi anunciada na última semana como uma maneira de contornar os imprevistos no jogo. É que nesta edição, um participante desistiu do programa e outros dois brothers acabaram desclassificados após um comportamento impróprio.

Após o BBB23, Fred revela futuro do romance com Larissa

Fora do BBB23, Fred foi questionado pela primeira vez e contou o que planeja sobre seu romance com Larissa. O influenciador disse que precisa "entender" o que vai acontecer, principalmente porque a educadora física decidiu tentar retornar ao reality.

"Agora preciso entender como é que vai ser, quanto tempo ela vai durar ali na Casa do Reencontro, caso ela volte. Torço muito para que ela volte para o jogo, sempre confiei muito no potencial dela", disse o brother ao GShow.