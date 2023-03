Quem sai do BBB23? Reviravolta de última hora muda resultado e pode trazer surpresa

Quem sai do BBB23? Enquetes mostram que disputa está entre duas sisters; veja

A votação do Paredão do BBB23 que chega ao fim na noite desta terça-feira, 7, está indefinida. Isso porque as enquetes que levantam possíveis resultados estão apresentando resultados muito próximos. Sarah Aline segue como favorita a ser eliminada, mas o resultado não é simples.

Segundo os números do UOL, Sarah Aline sairá da casa com mais de 50% dos votos. Ela é seguida de perto pela jogadora de vôlei Key Alves, que até o momento tem 39,48% dos votos. Já Domitila segue como a menos votada e acumula 9,89% dos votos.

O resultado segue indefinido porque a diferença entre as duas tem caído nas últimas horas.

Entre outros portais, a votação também está indefinida. No Notícias da TV, Sarah Aline segue perdendo a disputa contra Key com 54% dos votos - a diferença entre as duas, porém, caiu mais de 10%.

Vale lembrar que, nas últimas disputas, o resultado oficial da votação tem sido bem diferente da votação nos sites e portais. Hoje à noite, portanto, tudo pode acontecer.

Cezar culpa Marvvila por Sarah Aline estar no paredão:

Durante o Jogo da Discórdia, Cezar Black se revoltou com Marvvila, depois que a sister ignorou o combinado de votos de seu grupo e defendeu Larissa, alvo de seus aliados do Quarto Fundo do Mar.

"Ninguém te obrigou a votar na Larissa, isso tinha sido decidido no dia anterior e você aceitou. No dia que você soube que a Sarah iria no seu lugar para te proteger, porque você era fraca e, segundo as palavras do Fred… Se a Sarah está no Paredão hoje é porque você não teve c****”, Black disparou sobre a atitude da sister.