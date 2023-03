BBB 23: Cezar culpa Marvvila por Sarah Aline estar no paredão: "Fraca"

Cezar questionou Marvvila por ela não ter votado em Larissa durante a formação do paredão

O voto de Marvvila em Amanda na formação do paredão segue rendendo na casa do BBB 23. Depois de causar brigas durante toda a madrugada, o assunto voltou à tona no Jogo da Discórdia.

Isso porque na dinâmica os brothers tiveram que se dividir em pódios e escolher, nos demais, qual participante é o mais fraco no jogo.

Na vez do trio Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline, eles escolheram Cezar. Marvvila explicou o motivo.

"Me admira muito você chegar mais uma vez fazendo essa cena toda para cima de mim quando o Cristian fez muito pior, por maldade, e você ficou abraçando ele o dia inteiro. Me admira também a Domitila, que sempre te achou falso, porque você é um sensacionalista, você não aguenta ver qualquer situação na casa e ama se meter para crescer e ter pauta todo dia, e ela sabe isso e te tolera por causa do grupo", disse Marvvila.

"E hoje, por um erro meu, ela pegar e falar isso para mim. Você adora se aproveitar e se aparecer em tudo o que tem para aparecer. Não concordava com os seus posicionamentos, porque você muitas vezes foi falso, mas muitas vezes estive ali contra a minha vontade. Em um momento que eu fraquejo pelo meu coração, você vem fazer uma matéria sensacionalista para mais uma vez ser o dono da casa, o cara que brilha. Já estou cansada", ela continuou.

Cezar se defendeu do argumento de Marvvila contra ele

Cezar, por sua vez, relembrou que a sister poderia ter votado em Larissa para proteger os colegas de quarto, mas acabou escolhendo Amanda.

"Ninguém te obrigou a votar na Larissa, isso tinha sido decidido no dia anterior e você aceitou. No dia que você soube que a Sarah iria no seu lugar para te proteger, porque você era fraca e, segundo as palavras do Fred, se batesse no Paredão saía, você mudou sua opinião, porque para você era confortável. Se a Sarah está no Paredão hoje é porque você não teve c**** para virar pro Fred e falar: 'Não me proteja, não bote minha amiga no Paredão no meu lugar'. Você não teve essa coragem”, falou.