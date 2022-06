Paulo André é criticado ao ser flagrado se divertindo ao som de rap que ironizava resultado do BBB 22

Paulo André foi flagrado em uma festa ouvindo um rap da Cone Crew Diretoria que criticava a vitória de Arthur Aguiar no BBB 22

Na manhã deste domingo, 26, Paulo André (23) acabou se envolvendo em uma polêmica na web.

Isso porque ele foi flagrado em um vídeo curtindo uma festa onde um rapper da banda Cone Crew Diretoria fez uma canção onde ironizava a vitória de Arthur Aguiar (33) no BBB 22.

No vídeo, o cantor afirmou que PA era o verdadeiro campeão do reality, ganhando muitos aplausos e gritos do público da balada: "Você ganhou o BBB e f*da-se o Arthur", dizia a letra.

Os fãs do atual campeão do BBB não ficaram nada felizes ao ver as imagens e logo reagiram na web, fazendo com que o nome de Paulo André ficasse entre os assuntos mais comentados do Twitter, subindo a tag "PA você perdeu sim", onde muitos internautas chamaram o atleta de "mal-agradecido", "planta" e até "sombra do Arthur".

Outras reações, ainda mais completas, criticaram muito a atitude do velocista: "Completamente bizarro esse comportamento dos perdedores do BBB 22 [...] O que estão fazendo com o Arthur ultrapassa os limites", disse um. "Forte não é quem fala mal, forte é o Arthur! Que fica sabendo de tudo e não retruca, ele deixa a pessoa morrer com seu próprio veneno", escreveu ainda um segundo.

Completamente bizarro esse comportamento dos PERDEDORES do BBB 22.

Ex BBBs do 10, 12, 14, 15, 17 e 19 respeitaram os campeões de suas edições, ainda que o Twitter tenha discordado.

O que tão fazendo com o Arthur ultrapassa os limites.

Alô PA só tô ligando pra dizer que vc só foi pro segundo lugar pq foi minha sombra kkk

