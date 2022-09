Paulo André deixa seguidores babando ao publicar fotos suado: “Perfeição”

O atleta e ex-BBB Paulo André recebeu diversos elogios após publicar em suas redes sociais algumas fotos em que aparecia suando

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 19h19

Nesta quinta-feira, 22, Paulo André (24) deixou seus seguidores babando ao publicar em seu Instagram fotos em que apareceu suado.

Nas fotos, o atleta que pratica atletismo apareceu descansando encostado em uma parede com uma camiseta regata cinza.

“Me esforçando e dando o meu melhor em tudo que eu faço”, escreveu o medalhista olímpico na postagem com duas fotos.

Nos comentários, os seguidores do participante do BBB 22 rasgaram elogios para o atleta! “Isso nem é lindo, isso é perfeição”, escreveu uma fã. E outro fã escreveu: “Que homem”.

“Ai Jesus, homem lindo”, elogiou uma fã. E outra seguidora reagiu às fotos declarando: “Cada dia mais lindinho”.

Presentão!

Recentemente, Paulo André presenteou sua mãe com um item luxuoso. Mostrou para seus seguidores o carro que deu para a mãe.

O atleta ganhou o carro durante seu confinamento no BBB 22 e fez uma surpresa na hora de presentear a mãe. "Isso não é nem 1% do que tu merece mãe, te amo muito e obrigado por me dar forças e motivar em tudo que eu faço, faça bom proveito", disse.