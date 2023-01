Patricia Poeta se empolga com primeira confirmada no BBB 23: 'Conheço'

Patricia Poeta e Cris Vianna enchem Aline Wirley de elogios após ela ser anunciada na lista de participantes do BBB 23

A apresentadora Patricia Poeta não se segurou e elogiou a cantora Aline Wirley ao ver que ela foi confirmada na lista oficial do BBB 23, da Globo. O nome dela foi anunciado durante o intervalo do programa Encontro. Ao voltar para a tela da TV, Poeta elogiou a artista.

Patricia Poeta contou que conhece Aline pessoalmente e uma frequenta a casa da outra. Inclusive, ela fez elogios para a amiga e contou que ela pode mostrar quem é no reality show. “Aline, além de ser muito talentosa, é muito forte e decidida. Acho que ela vai mostrar isso na casa”, disse ela ao vivo.

A atriz Cris Vianna também estava no palco do Encontro e também elogiou Aline Wirley. “Ela é extremamente inteligente, alegre, talentossisima e corajosa”, comentou.

Aline Wirley conquistou a fama ao se tornar integrante do grupo Rouge. Hoje em dia, ela está com 41 anos e mora no Rio de Janeiro com o marido, o ator Igor Rickli, e o filho, Antônio.