Novo visual! Ex-BBB Leidy Elin surge quase irreconhecível na web

Leidy Elin aparece com mais um cabelo diferente após ser eliminada do BBB 24 e a mudança surpreende por deixá-la quase irreconhecível

A ex-BBB Leidy Elin surgiu com um novo visual nesta sexta-feira, 29. Eliminada do BBB 24, da Globo, nesta semana, ela realizou um ensaio fotográfico e apareceu quase irreconhecível.

A estrela apareceu com aplique de cabelo todo cacheado e volumoso. Nas redes sociais, ela mostrou os bastidores das fotos e seu visual avassalador.

Vale lembrar que Leidy ficou quase toda a sua participação no BBB 24 com o cabelo trançado. No último dia de confinamento, ela tirou as franjas e colocou uma peruca de cabelo liso. Aqui fora, ela muda o estilo do cabelo com frequência e sempre aparece com novo visual nas fotos e vídeos das redes sociais.

Por que a Leidy Elin foi eliminada do BBB 24?

A sister Leidy Elin deixou a casa do BBB 24, da Globo, ao ser eliminada no paredão da última terça-feira, 26, e já começou a refletir sobre sua saída do reality show. Ao ser questionada sobre o motivo para ter sido eliminada, ela revelou sua conclusão de forma bem direta. “A mala na piscina e o fato de recalcular rota”, disse ela.

Então, a ex-BBB ainda avaliou sua rivalidade com Davi ao longo do jogo. "Eu acho ele muito jogador, entrou com a faca nos dentes. É o jogo dele... eu não concordava com algumas atitudes, mas as nossas questões eram mais coisas de convivência, ali no finalzinho", disse ela, e completou ao revelar o que era incompatível entre eles: "A convivência e algumas atitudes dele. Por exemplo: quando a cunhã [Isabelle], que era melhor amiga dele, estava com alvo no braço, ele foi oferecer o anjo para outra pessoa. Tinha essa questão de jogo, mas aqui fora, se quiser falar comigo, estou de boas, eu abraço, beijo. Jogo é jogo. Anteontem eu falei para ele: ‘Da porta para fora, eu quero que todo mundo seja feliz, que todo mundo arrume trabalho e consiga o melhor aqui fora, ganhando ou não, porque todo mundo é merecedor de estar lá dentro".