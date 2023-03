MC Gui recebe comentários de ódio após ser confundido com Guimê

Após expulsão de MC Guimê no BBB 23, MC Gui tem recebido ofensas na web

O cantor MC Gui está sofrendo o ódio da internet sem motivo após a expulsão de um participante do BBB 23: MC Guimê. Isso porque os internautas estão confundindo os artistas e despejando ódio contra o ex-Fazenda.

Nos stories, MC Gui colocou um vídeo em que o marido da Lexa explica para Aline e Amanda que chamá-lo de MC Gui pode causar confusão lá fora, por mais que o apelido para 'Guilherme' seja carinhoso. Isso porque em outro momento, Gui fez piada com a aparência de uma criança na Disney, que usava peruca por conta de um câncer, e foi o brother quem foi confundido e xingado.

“Como vocês estão vendo no próprio post aqui, estou colocando pra vocês verem, refletirem sobre o que vem acontecendo na internet. Quando acontece alguma coisa, tem gente que não pesquisa nada, é juiz por trás dos teclados, começam a julgar, xingar. E o que aconteceu comigo? Nada. Aconteceu uma parada dentro do ‘Big Brother’ com o Guimê e tem pessoas burras vindo no meu Instagram me xingar. O cara está confinado em um reality, não tenho nada a ver com isso. Larga de ser burro.”, disse MC Gui em seus stories.

Ele ainda afirmou que não assiste ao reality, não sabe o que está acontecendo e não queria opinar sobre o caso de assédio envolvendo o companheiro de profissão. No entanto, retrocedeu e declarou: "Eu queria deixar bem claro para vocês que eu não concordo e não sou conivente com o que aconteceu. Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para atacar?".

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Segue a Cami (@segueacami)