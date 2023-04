Linn da Quebrada é criticada na web após fazer piada com Amanda

Internautas detonam Linn da Quebrada após fazer piada com favoritismo da médica Amanda Meirelles no BBB 23 e cantora rebate

Após fazer piada com a sister Amanda Meirelles (32), apontada como uma das favoritas ao prêmio do BBB 23, nas redes sociais, a cantora Linn da Quebrada (32), que participou do Big Brother Brasil 22, foi alvo de críticas.

Em sua conta no Twitter, na quarta-feira, 19, ela criticou como a médica pode, possivelmente, ganhar o reality sem fazer nada. “Outra coisa, tá correndo um babado de conseguir grana de maneira rápida e fácil, rolando nos grupos de zap, alguém sabe me dizer se é realmente real ou é surreality? Uma amiga pediu para perguntar”, escreveu ela. Na foto, dizia: “Coach Amanda ensina: Ganhe 2 milhões sem sair da cama”.

"Surreality é você que teve uma participação pífia na edição do qual participou, que reclamou tanto ser alvo de bullying, discriminação e hate, entrar no efeito manada pra tacar hate gratuito em alguém que sequer conhece... Baixo e desprezível isso", "Não fez nem dormindo e nem acordada. Ficava acuada, chorando e fumando pelos cantos. Igual fez no Dança dos Famosos", "Você é amarga! No bbb tinha muita inveja do Arthur, agora da Amanda. Uma terapia ia bem", "Tá rolando um curso pra superação também, é de graça. Afffffff eita recalque, opa, desviei", dispararam. Após as críticas, a ex-BBB rebateu alguns comentários na web.

A artista também esclareceu que era um meme: "Galera, esclarecimento! Não é real essa fic. Não tem coach! Não tem dinheiro fácil sem sair da cama. Até porque a gatinha tá fazendo o babado, e nem é na cama dela. Também não tem militância desnutrida e parasita que se apega a qualquer termo difundido, distorcendo, esvaziando seletivas o que querem".

"Vamos descansar! Todos merecem uma boa noite de sono tranquila e quiçá até um pouco mais.

Eu mesma. Quem me conhece, sabe que eu sou boa de cama e adoro uma soneca. Faz bem pra mais um dia de glória de luta. Queremos nosso sonho!", finalizou Linn.

Confira os tweets de Linn da Quebrada:

GALERA, ex-clarecimento !

não eh real essa fic. não tem coach!

não tem $$$ fácil sem sair da cama. até pq a gatinha tá fzd o babado e nem eh na cama dela.

tbm não tem limitância desnutrida e parasita que se apega a qlq termo difundido, distorcendo esvaziando seletivas oq querem https://t.co/iY4pCI6cTS — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) April 19, 2023

vamos descansar !!

todos merecem uma boa noite de sono tranquila e quiçá até um pouco mais.

Eu mesma. Quem me conhece, sabe q eu sou boa de cama e adoro uma soneca. Faz bem pra mais um dia de glória de luta.

queremos nosso sonho!!#ortobom — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) April 19, 2023

