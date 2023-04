Larissa entrega que já conhecia Amanda antes do confinamento

No 'Mais Você', Larissa comentou favoritismo de Amanda e contou que já a conhecia antes de entrar na casa

A ex-BBB Larissa tomou café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você' e falou sobre o favoritismo da médica Amanda, deixando escapar um detalhe que ainda ninguém sabia.

Revelando detalhes sobre os bastidores do BBB 23, Larissa disse que conheceu Amanda já durante a seletiva dos brothers.

"Na seletiva, ela era Pipoca igual eu, não era figura pública. Quando eu fiz a seletiva com ela eu já vi ela querer muito, sabe? É uma das pessoas que lá dentro mais falava do prêmio, por exemplo", falou sobre a determinação da loira. Vale lembrar que na casa, era proibido falar sobre o período de pré-confinamento e seletiva, conhecido como "além".

"Essa perseverança dela pelo prêmio e a personalidade dela também. Encantou o público pelo jeito Amanda de ser", opinou.

Quem Larissa quer que ganhe o BBB?

"O que eu quero? Do meu coração? O meu primeiro lugar é da Bruna. Porque é minha irmã, minha parceira desde o começo. É quem eu quero que ganhem sem pensar duas vezes. Se não fosse eu, era ela", declarou ela no Bate-Papo BBB.

Questionada sobre o restante do pódio, ela não conseguiu fazer uma escolha porque disse que admira as sisters igualmente. "Aí me pega! Porque a Mami [Aline] e a Amanda são pessoas que para mim... Não sei escolher uma das duas", declarou ela.

Feliz da vida em ver suas aliadas dominando a reta final do programa, ela foi firme. "Qualquer uma que ganhar ali, vocês [público] vão dar o prêmio para a pessoa certa", declarou ela com coragem durante o programa do Globoplay.