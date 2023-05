Key Alves exibe novas tatuagens após BBB23: ‘Posturada’

Jogadora de vôlei Key Alves faz novas tatuagens para homenagear fãs e eternizar trajetória no BBB23

A ex-sister Key Alves (23) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar detalhe de suas novas tatuagens nesta segunda-feira, 8. A jogadora de vôlei decidiu deixar a sua trajetória no BBB23 marcada na pele com alguns desenhos especiais. Além disso, ela também aproveitou para homenagear seu avô, que faleceu enquanto ela estava confinada no reality.

Pelo Instagram, Key publicou quatro imagens com os novos desenhos espalhados em diferentes regiões do corpo, e explicou o significado de cada um deles: “Tattoos novos. Galera, essas tattoos representam para mim tudo que vivi nesses confinamentos e como a minha vida mudou!!”, ela anunciou a novidade na legenda.

“Eu decidi fazer uma homenagem tatuando ‘posturada e calma’, meu bordão do BBB”, ela explicou o significado da nova frase tatuada em seu quadril. Key também desenhou uma chave nas costas: “Fizemos a Chave, meu emoji em homenagem aos meus fãs”, ela fez questão de homenagear seus admiradores.

Entre as tatuagens ligadas ao reality, a atleta desenhou a bandeira do México com um coração na região das costelas para representar sua ida ao país no intercâmbio ao ‘La Casa de Los Famosos’: “Tatuamos também o coração com a bandeira do México”, Key explicou a referência.

Por fim, a morena homenageia seu avô ao eternizar as coordenadas de uma estrela no braço, um presente que ganhou dos fãs: “Uma homenagem linda que meus fãs fizeram ao falecimento do meu avô enquanto estava confinada, que foi as coordenadas de uma estrela onde se encontra ele hoje”, ela finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

