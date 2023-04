Key Alves e Gustavo Cowboy são fotografados juntos no aeroporto na reta final do BBB23

Após um término conturbado Key Alves e Gustavo se reencontram nesta terça-feira, 25

Key Alves (23) e Gustavo Benedetti (27) foram clicados na tarde desta terça-feira, 25, ao desembarcarem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O casal que terminou o relacionamento recentemente de uma maneira conturbada foram fotografados se abraçando enquanto a jogadora de vôlei carregava um buquê de flores.

Os paparazzi de plantão não registram se foi presente de Gustavo Cowboy ou não. O casal não terminou nada amigável e ao anunciar o término a jogadora deixou claro que essa decisão não tinha vindo dela.

“Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele”, escreveu a sister na ocasião

Gustavo dá passo atrás após término com Key

Semanas após deixar o BBB23 e terminar seu namoro com Key Alves, o fazendeiro Gustavo Benedeti confessou que se arrepende de como lidou com a situação. Ele confessou que faltou maturidade.

Questionado se faria algo diferente após o reality, ele disse que sim. "Eu teria tido bem mais cuidado no término com a Key. Teria a protegido mais e tentaria, com certeza, amenizar os conflitos", disse ao 'GShow'.

Ele disse que escolheu um momento de muita mudança para tomar a decisão. "Eu saí do BBB totalmente sem noção de nada. Não tinha ideia do tamanho das torcidas, do amor gigante deles. Não imaginava que eu pudesse causar dor pra eles, sabe? [...] Agora está tudo bem", garantiu.

Gustavo também disse que ainda quer conviver bem com a sister. "Eu quero muito continuar tendo um bom convívio com a Key. Ela é uma mulher muito forte e querida, e só nós sabemos o que passamos lá dentro. Foi importante demais para mim e quero ser grato pra sempre", afirmou.