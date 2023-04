Gustavo faz apelo aos fãs dele e de Key Alves para não comprarem viagem para as ilhas Maldivas

Ex-BBB Gustavo pediu doações ao invés da viagem e disse que tem fãs se endividando para comprar presentes

Após descobrir que os fãs de Key Alves e Gustavo estavam planejando uma viagem às ilhas Maldivas para o casal, ele se pronunciou e pediu que eles desistissem da ideia. Vale lembrar que os dois não estão mais juntos e o presente seria uma tentativa de proporcionar reconciliação aos dois.

Nos stories, o caubói abordou o fato de gostar de gestos simples e disse que alguns fãs estavam gastando muito mais do que podiam para esse plano."Tô vindo aqui para falar dessas notícias que estão saindo da viagem para as ilhas Maldivas. Gente, acho que o negócio tá indo longe demais. Eu descobri que tem fã que tá se endividando para ajudar nessa viagem. Então gente, por favor, não façam isso", pediu.

"Vocês querem ajudar? Vocês querem dar presente? Dá da seguinte forma: o inverno tá chegando aí, a gente precisa de cobertor. Precisa de cesta básica. Vamos achar umas entidades carentes para a gente poder fazer essa doação. Vocês podem contar comigo para isso. A todo momento eu tô aqui", afirmou o ex-BBB.

"Gente, vamos parar, por favor. Não façam isso, eu estou pedindo para vocês não fazerem isso. Por favor. Turma, mas eu amo receber presente de vocês, eu recebi um terço, uma santinha, nossa, eu adorei. Eu fico feliz até com uma mensagem de vocês, me sinto muito acolhido, muito amado. Então, gente, vamos encerrar esse assunto e vamos dar continuidade em ajudar essas pessoas", disse ele, que abriu uma caixinha de perguntas para que as pessoas indicassem instituições de caridade, para que ele escolhesse três para eles ajudarem.

A ex-BBB Key Alves também vem recebendo diversos presentes de grife, como sapatos, bolsas, perfumes e mais dos fãs. Ela tem agradecido o carinho nas redes sociais.

Veja: