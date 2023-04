Gil do Vigor revela pergunta que foi feita na seletiva do BBB

Ex-BBB Gil do Vigor revela pergunta que ouviu na seletiva para o Big Brother Brasil e conta a sua reação inusitada

O ex-BBB e economista Gil do Vigor relembrou uma história de quando participou da seletiva para entrar no Big Brother Brasil, da Globo. Durante o programa Mais Você, ele contou uma das perguntas que teve que responder na frente da equipe do reality.

"Como sonhamos muito em entrar no BBB, achamos que eles querem algo diferente, mas eles querem nossa realidade. Na seletiva olha a pergunta que me fizeram: 'Água ou fogo?' e minha resposta: 'Eu lá sei. Só sei que quero entrar e ganhar meu dinheiro'. Às vezes queremos falar bonito para agradar quando o segredo está na sinceridade", disse ele.

Então, ele deu mais dicas para quem quer se inscrever no BBB. "Se você consegue entrar no metrô às 6h, consegue sobreviver ao BBB", afirmou ele, e completou: "Tem tanta história legal: o dia que tinha a pessoa gritando no seu pé do ouvido e você 'deu um baile', quando empurrou de volta no ônibus... tem tanta coisa do nosso cotidiano, que às vezes achamos que não são bacanas, não mostram nossas características, mas são legais, sim e mostram nosso perfil".

Inscrições para o BBB 24 abrem na sexta-feira, 21

Nesta quinta-feira, 20, o diretor Boninho (61) revelou a data da abertura das inscrições para quem quer participar do BBB 24, da Globo. Ele contou que as inscrições vão ser abertas na sexta-feira, 21, durante o programa ao vivo. Porém, as vagas são limitadas.

Assim, ele já aproveitou para dizer o que espera dos vídeos de inscrições dos candidatos e deu dicas. “Atenção, preste bem atenção, isso aqui não é um Big Fone. É para avisar vocês que amanhã, dia 21, a gente vai abrir as inscrições para o Big Brother 24. E vão ser, por enquanto, só 35% das vagas. Fica ligado, prepara o seu vídeo já. Corre! Conta para a gente a sua história, conta para a gente como você é, de cara lavada, sem efeito, é isso que a gente quer”, disse ele.

Por fim, ele deixou no ar uma novidade que terá no Big Brother Brasil 24. “Esse ano vai ter camarote, pipoca e vai ter também... Putz, essa eu não posso contar ainda. Mas é mais espaço para vocês que querem curtir o Big Brother”, afirmou.