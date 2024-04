Ex de Buda ironiza: ‘Acharam que iriam me derrubar’

Ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura se pronuncia após ser vítima de hackers nas redes sociais

Ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura voltou às redes sociais na noite desta terça-feira, 9, para contar que recuperou a sua conta no Instagram. Durante a tarde, ela foi hackeada e perdeu o controle de seu perfil, que foi invadido por criminosos. Os invasores fizeram posts suspeitos no perfil dela.

Porém, algumas horas depois, Camila recuperou a conta e gravou vídeos nos stories para comemorar o feito.

"Queria agradecer minha equipe que agiu rápido. Perdi meu WhatsApp, tô sem acesso, se alguém pedir dinheiro, não fui eu. Acharam que iriam me derrubar, não foi dessa vez (...) Não ia estourar um espumante hoje, mas devido às circunstâncias do dia, estourarei independente de qualquer resultado", disse ela.

A Camila Moura dizendo que recuperou o instagram! Eu não acreditei até agora nessa presepada. Jajá ela aparece fazendo publi de alguma empresa que recupera perfil hackeado ou seguro pra rede social! Insuportável, essa ex do Lucas Calabreso, O Buda! #BBB24pic.twitter.com/ZdqbsYCCIX — caroline (@carolinesmerini) April 9, 2024

Justiça aceitou o pedido de divórcio

O brother Lucas Henrique, o Buda, vai sair do BBB 24 e descobrir que está divorciado. De acordo com o portal Leo Dias, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de divórcio litigioso que foi aperto pela ex-mulher dele, Camila Moura.

A publicação informou que o pedido foi feito no dia 28 de março e a justiça aceitou o pedido feito por uma das partes, que informou que não havia vontade em seguir com a união. A justiça ainda determinou que a partilha de bens seja feita.

De acordo com a advogada de Camila, o divórcio já foi oficializado. “Eles estão oficialmente divorciado. Agora só vamos fazer averbação via cartório para sair a certidão de casamento com averbação do divórcio, e a partilha do patrimônio que eles acumularam durante a constância da união também será realizada. O divórcio foi decretado”, informou Adélia Soares ao site Quem.