Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo opinam sobre participação de Isabelle no BBB 24: ‘Antijogo’

Em bate-papo com a CARAS Brasil, o casal Laís Caldas e Gustavo Marsengo, do BBB 23, comenta sobre o jogo de Isabelle e de participantes do BBB 24

O casal Laís Caldas (32) e Gustavo Marsengo (33) - que se conheceu no BBB 22, engatou um romance dentro do confinamento e hoje está noivo - revelou suas percepções sobre o jogo dos participantes do BBB 24 e comentou os rumos da edição, durante um bate-papo descontraído com a CARAS Brasil. A médica e o advogado também falaram da postura de Isabelle (31) no reality show: “Antijogo”.

Gustavo está curtindo a o programa deste ano, mas ressaltou que o enredo poderia estar bem melhor. “Estou achando a edição boa. Desculpem meus amigos do BBB 23, mas está melhor que o de 2023 (risos), mas eu preferia que o jogo estivesse mais aberto, sem o favorito. Nada contra o favorito, mas gostaria que estivesse mais aberto. Infelizmente, o jogo já acabou faz um tempo. Já temos um campeão", diz.

"Mas, em relação aos últimos campeões, é o que mais vou gostar que seja o campeão porque está jogando de verdade. E a perseguição é real, não é algo fanfiqueiro. E participantes do Big Brother 25, pelo amor de Deus, estudem o programa. Não façam isso, não deem o prêmio para uma pessoa, não persigam só uma pessoa”, continua Gustavo.

Já Laís confessa que estava mais animada no início do reality. “Estava superempolgada no início, gostando bastante, mas de uns dias para cá, desanimei porque desde o início já tem um favorito. Nada contra o favorito, mas para mim também, é quem está mais jogando, desde o início. Em questão de jogo, ele realmente merece o prêmio. Mas é ruim quando começa o jogo e já tem um favorito. Gosto dessa coisa de a cada semana um...”, fala.

O advogado emenda: “Teve semana que achei a Fernanda a minha favorita. Outra, achei a Pitel a minha favorita. Também teve semana que o Davi era o meu favorito, na outra, o Matteus. Vou dizer que a pessoa que mais me identifico dali, que gosto, não no jogo mas como pessoa, é o Matteus. Mas como jogador, é o Davi, pela falta de outro, eu diria. Pela trajetória, não tem como o prêmio não ser dele. Se você estudar a trajetória do programa, não teve quem gerou mais enredo, quem jogou mais, teve mais evidência. Não tem como tirar o prêmio do Davi”.

A ex-BBB também afirma que Davi (21) é o seu jogador favorito no BBB 24: “Em relação a jogo, sim. Ele é quem está mais jogando. Fernanda também, mas agora parece que ela deu uma sumidinha”.

ISABELLE NOGUEIRA

Isabelle, mais conhecida como Cunhã, também foi assunto no bate-papo com o casal. Recentemente, ela surpreendeu o público a não indicar a mesma pessoa ao último Paredão, unindo forças com Alane, Beatriz, Matteus e Davi. O grupo indicou para a berlinda MC Bin Laden. Já a sister decidiu votar sozinha em Lucas Henrique, o Buda, mesmo sabendo que o grupo do Quarto Fadas corria risco de eliminação e que uniu votos contra o MC.

“A Isabelle também está jogando bastante (risos). A minha opinião é a seguinte. Tem muita gente que acha que combinar voto é um jogo sujo. Se você pensa assim, não entende que o Big Brother é um jogo de sobrevivência. Você tem que combinar votos com os seus aliados, você tem que contar votos. Antes do Paredão, é obrigação sua se juntar com os seus amigos, com os seus aliados para ver quais são as opções de voto, quem do teu grupo vai ser o mais ameaçado naquela semana... É um jogo. E, para mim, quem não joga tem que vazar. A Isabelle é cheia de carisma, cheia de representatividade, isso ninguém nega, mas ficou nítido, total, o antijogo dela. Ela não está nem aí. Se o dela não tiver na reta, ela vota até no arbusto lá... Vamos ver quem vai ser o próximo líder para ver para onde a Isa vai”, ressalta Gustavo.

A médica e influenciadora digital completa: “Isabelle não está oferecendo jogo. É amiga do favorito, está do lado dele desde o início, e as pessoas vão proteger...”. Ao ouvir a opinião da amada, o ex-BBB emenda: “Não é amiga. É aliada de jogo. Amizade entre os dois existe, mas...”.

Para Laís, o público do BBB sempre vai proteger quem está do lado do favorito. “Mas de fato ela não joga nada. Por mim, ela já teria sido eliminada. Está há muito tempo ali. Bia, Alane... Todo mundo ali já percebeu que o Davi é o favorito. E a galera colou nele. Não sei se as pessoas já viram isso, porque quem realmente estava de fato ao lado dele é a Isabelle, o tempo todo. O Matteus depois teve uma proximidade com ele ali...”, opina.

“O Matteus já tinha deixado claro que depois que a Anny saiu, que a Bia e Alane viria antes do Davi. Agora, talvez, a resposta seja diferente...”, salienta o advogado. “Do nada, elas se aproximaram. Não concordo com isso. E depois que sai (do BBB), tem essa relação com a pessoa?”, questiona Laís. “Achei pior a aproximação da Bia e da Alane com a Isa, porque da Isa elas falavam mal”, pontua Gustavo.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: