Ex-BBB Vyni rebate Eslovênia após declaração sobre mudança depois do BBB: ''Mais seletivo''

20/07/2022

O ex-BBB Vyni (24) se pronunciou nas redes sociais após declaração de sua colega de confinamento no BBB 22, Eslovênia (25), em entrevista recente sobre a relação dos dois depois do reality show da TV Globo.

Em participação no podcast de Gabi Prado (35), a ex-Miss contou que não tem mais contato com ele."Eu acho que lá dentro eu conheci um Vyni, e aqui, por ele estar em outra fase da vida dele, ele é outra pessoa. E que bom que ele é outra pessoa, porque a gente vai mudando, isso é muito legal, admirável", disse ela durante a entrevista.

Após a repercussão da fala de Eslô, Vyni falou sobre o assunto e afirmou que ainda é a mesma pessoa, sem citar o nome de Eslovênia. "As pessoas tratam você, da maneira que você permite ser tratado. Se você só leva pancada, pedrada e não diz nada, você tá permitindo que as pessoas te tratem desse jeito. Já deve ter acontecido com você isso: você está melhorando de vida e vem alguém dizer que você está se achando, está arrogante, perdeu a humildade", começou falando nos Stories de seu Instagram.

"Continuo a mesma pessoa, só que agora estou mais esperto, mais seletivo e me amando mais, que foi o que tanto me cobraram pelo o que viram nos três meses na televisão", disparou ele. Em seu Twitter, na madrugada desta quarta-feira, 20, Vyni também falou sobre o assunto, sem citar nomes, e disse que as pessoas estão o pré-julgando.

“As coisas que costumo ler por aí sobre mim: “Ele mudou”, “perdeu a humildade”, “sucesso subiu pra cabeça” “se achando famoso demais”. Falam sem nem me conhecerem! Falam só por eu estar trabalhando honestamente, sem passar por cima de ninguém, e graças a Deus melhorando de vida”, escreveu ele. “Eu continuo o MESMO! Só que agora mais atento, seletivo e, principalmente, me colocando em primeiro lugar”, disse ainda.

As coisas que costumo ler por aí sobre mim: “Ele mudou”, “perdeu a humildade”, “sucesso subiu pra cabeça” “se achando famoso demais”



Falam sem nem me conhecerem! Falam só por eu estar trabalhando honestamente, sem passar por cima de ninguém, e graças a Deus melhorando de vida. — Vyni (@vyniof) July 20, 2022

Naiara Azevedo sai em defesa de Vyni após comentário de Eslovênia

A cantora Naiara Azevedo (37), que também participou do BBB 22, saiu em defesa de Vyni e falou que o influenciador está em outra fase da vida: "Vyni é uma pessoa incrível!! Eu o amo. E falo com ele toda semana, para mim, continua sendo a mesma pessoa, a mesma essência. Só que agora com muitas oportunidades a serem aproveitadas. É uma agenda cheia de compromissos a serem cumpridos. Graças a Deus!! Voa menino, Vyni", escreveu ela.

