Naiara Azevedo sai em defesa de Vyni após comentário de Eslovênia: "Falo com ele toda semana"

Após comentários de Eslovênia em podcast, Naiara Azevedo falou sobre sua relação com o ex-BBB Vyni

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 10h07

Nesta quarta-feira, 20, a cantora e ex-BBB Naiara Azevedo (37), usou as redes sociais para sair em defesa de Vyni (23), seu parceiro de confinamento.

Durante uma gravação de podcast, a ex-BBB Eslovênia (25) falou sobre Vyni, e segundo ela, o influenciador está em outra fase da vida: "Eu acho que lá dentro eu conheci um Vyni e, aqui, por ele estar em outra fase da vida dele, ele é outra pessoa. E que bom que ele é outra pessoa, porque a gente vai mudando, isso é muito legal, admirável”, disse ela.

Após o comentário, Naiara Azevedo falou sobre sua relação com o ex-BBB: "Vyni é uma pessoa incrível!! Eu o amo. E falo com ele toda semana, para mim, continua sendo a mesma pessoa, a mesma essência. Só que agora com muitas oportunidades a serem aproveitadas. É uma agenda cheia de compromissos a serem cumpridos. Graças a Deus!! Voa menino, Vyni", escreveu.

O ex-BBB também se defendeu através dos stories do Instagram: “Continuo a mesma pessoa, a mesma pessoa que você conheceram, eu continuo”, disse ele, e completou: “Só que agora estou mais esperto, mais seletivo e agora estou me amando mais, que foi o que tanto me cobraram nesses três meses que me viram na televisão”, ressaltou o influenciador.