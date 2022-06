Ex-BBB Jade Picon se diverte dançando com a amiga

Jade revelou no BBB 22 que não dançava por conta de trauma, mas após sair da casa teve aula de dança com Anitta

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 20h26

Nesta sexta-feira, 3, Jade Picon (20) compartilhou em seu Instagram um momento divertido ao lado da amiga.

As duas tentaram reproduzir uma dança do aplicativo TikTok ao som da trilha sonora do filme Footloose.

Na dancinha, a amiga de Jade teria que levantar e girar a influenciadora no colo. Por isso, a participante do BBB 22 achou melhor tentar o passo em cima da cama. "Ela queria fazer no chão, imagina o tombo", comentou Jade.

Durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, Jade revelou que não dançava por conta de um vídeo que postou no passado. Porém, quando foi para Los Angeles, a irmã de Leo Picon(26) teve uma aula de dança com ninguém menos que Anitta (29).

Confira aqui os stories de Jade Picon dançando com a amiga!

