Ex-BBB Hariany Almeida compra carrão caríssimo: ‘Já quitei para chamar de meu’

Ex-BBB Hariany Almeida adquire um carrão à vista e mostra conquista nas redes sociais

A ex-participante do Big Brother BrasilHariany Almeida (25), decidiu ostentar sua nova conquista! Em suas redes sociais, a influenciadora apareceu posando ao lado de um Volvo XC90 novinha, que pagou totalmente à vista!

“Não tenho muita vaidade e não fico gastando meu dinheiro com qualquer coisa. Já estava estudando e analisando qual carro que eu compraria. Não estava nos meus planos comprar o que eu comprei, mas quando vi, apaixonei. Comprei e já quitei porque sou dessas. Guardo meu dinheirinho para ir lá na hora comprar e já chamar de meu. A gente deixa de comprar coisas fúteis para gastar o dinheiro bem gasto”, contou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)

O Volvo XC90 é uma dos melhores carros da marca holandesa de automóveis, e custa em torno de R$319 mil. Hariany aproveitou o momento para refletir sobre suas conquistas: “Obrigada, meu Deus, por me permitir sonhar e por todas as oportunidades que o Senhor me dá de eu conseguir conquistar tudo que eu quero! 2023 é nosso ano, e nada melhor do que já iniciar de carro novo”, disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!